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Το «Καλημέρα Ελλάδα» επιστρέφει με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο.

Η πολυετής ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», επιστρέφει για μία ακόμη τηλεοπτική σεζόν, με την πρεμιέρα να έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 06:00.

Στο τιμόνι της παρουσίασης θα βρίσκονται ο Βασίλης Χιώτης και ο Άκης Παυλόπουλος.

Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για το «Καλημέρα Ελλάδα»

Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 06:00, το «Καλημέρα Ελλάδα» επιστρέφει στον ΑΝΤ1 με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο.

Με τη μακρόχρονη διαδρομή της εκπομπής ως ισχυρή βάση, οι δύο έμπειροι δημοσιογράφοι αναλαμβάνουν την πρωινή ενημέρωση με ουσιαστικό ρεπορτάζ, άμεσο λόγο και καθαρή ματιά στην επικαιρότητα.

Πολιτική, οικονομία, κοινωνία και διεθνή θέματα, ζωντανές συνδέσεις, αποκλειστικές πληροφορίες και ανάλυση.

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Κάθε πρωί, η έμπειρη δημοσιογραφική και τεχνική ομάδα της εκπομπής θα καταγράφει όσα συμβαίνουν, θα εξηγεί τι σημαίνουν και θα αναδεικνύει όσα επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών.

{https://www.youtube.com/watch?v=K8wxIsf6ZfY}

«Καλημέρα Ελλάδα» - κάθε μέρα στη ζωή σου.

Από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 06:00, στον ΑΝΤ1.