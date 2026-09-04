«Δεν είναι επιλογές της πολιτικής ηγεσίας» σημειώνουν πηγές του ΥΠΑΙΘΑ

Τη δική τους απάντηση για τα όσα σχολιάζονται για το σχολικό βιβλίο της Β Δημοτικού από τις εκδόσεις Νήσος και αυτό της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της ΣΤ΄ Δημοτικού των Εκδόσεων Πουκαμισάς αναφορικά με την εικογράφηση και τα μηνύματα που θέλουν να περάσουν στους μαθητές δίνουν κύκλοι του Υπουργείου Παιδείας.

Πηγές του Υπουργείου υπογραμμίζουν το περιεχόμενο των βιβλίων δεν αποτελεί επιλογή της πολιτικής ηγεσίας και παραπέμπουν στις προβλεπόμενες διαδικασίες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σημειώνοντας ότι τα βιβλία αξιολογούνται από επιστημονικές επιτροπές με βάση επιστημονικά και παιδαγωγικά κριτήρια.

Όπως τονίζεται «τα βιβλία δεν αποτελούν επιλογές της πολιτικής ηγεσίας ως προς το περιεχόμενό τους. Αξιολογούνται από επιστημονικές επιτροπές και ακολουθούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ακριβώς ώστε η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού να πραγματοποιείται με επιστημονικά και παιδαγωγικά κριτήρια και να μην εξαρτάται από την προσωπική κρίση του εκάστοτε υπουργού. Παράλληλα, η διαδικασία δεν σταματά με την ένταξη ενός βιβλίου στο Μητρώο. Πέρα από τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις για διορθώσεις και επικαιροποιήσεις, με πρωτοβουλία της Υπουργού Παιδείας έχει ήδη δημιουργηθεί από το ΙΕΠ πλατφόρμα καταγραφής επισημάνσεων και λαθών, ώστε παρατηρήσεις που προκύπτουν να καταγράφονται και να εξετάζονται με τον προβλεπόμενο θεσμικό τρόπο.»