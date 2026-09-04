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Το GNTM 7 είναι γεγονός. Αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα.

Το GNTM επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Star πιο ανανεωμένο από ποτέ για να χαρίσει νέα πνοή στη μόδα.

Οι συντελεστές, βρίσκονται στην τελευταία ευθεία των προετοιμασιών, με τον τηλεοπτικό σταθμό να ανακοινώνει και επίσημα την ημερομηνία της πρεμιέρας.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου επιστρέφει για μία ακόμη φορά, σε ρόλο παρουσιάστριας και οικοδέσποινας του show. Με τη δικής της εμπειρία και τη δική της ξεχωριστή ματιά, θα βρίσκεται στο πλευρό των διαγωνιζόμενων, χαρίζοντάς τους μοναδικές συμβουλές.

Ο Λάκης Γαβαλάς, θα βρίσκεται για δεύτερη χρονιά στο GNTM ως κριτής, φέρνοντας το δικό του ξεχωριστό στιλ, ενώ στο πλευρό του θα βρίσκεται και ο Άγγελος Μπράτης.

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί, συνεχίζεται να εργάζεται πάνω στο νέο project μόδας, δημιουργώντας μοναδικά concept από τη θέση της Creative Director του νέου GNTM!

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Τον δικό της χαρακτήρα στο show αναμένεται να δώσει και η Μπέττυ Μαγγίρα, η οποία για πρώτη φορά θα βρεθεί ανάμεσα στους κριτές, έχοντας ως στόχο να ξεχωρίσει όσους διαθέτουν το «κάτι παραπάνω».

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Αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα του GNTM 7

Το απόγευμα της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου το Star, μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του στα social media ανακοίνωσε την ημερομηνία της πρεμιέρας, με τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου να έχει οριστεί ως η ημέρα εκκίνησης.

«Η μεγάλη πρεμιέρα του λαμπερού GNTM έρχεται την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00 στο Star!

Μία μοναδική dream team. Και μια νέα εποχή για το GNTM που είναι έτοιμη να ξεκινήσει...

Η αντίστροφη μέτρηση άρχισε!», αναφέρει η σχετική λεζάντα.

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