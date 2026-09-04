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Τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.

Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε δασική έκταση στο Γομάτι Χαλκιδικής.

Η πυρκαγιά, για την οποία το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 16:15, εκδηλώθηκε σε ιδιαίτερα δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο. Για την επιχείρηση κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερα οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση «σηκώθηκε» ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρείχε ο Δήμος Αριστοτέλη με υδροφόρες. Τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.