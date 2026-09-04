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Η φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Άνω Περαία Θεσσαλονίκης.

Νέος συναγερμός στη Θεσσαλονίκη από φωτιά που ξέσπασε στη Θεσσαλονίκη. Η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση στη Άνω Περαία Θεσσαλονίκης και στο σημείο επιχειρούν: 20 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔ, 6 οχήματα, ένα αεροσκάφος και δύο ελικόπτερα. Συνδρομή υπάρχει επίσης από υδροφόρες ΟΤΑ.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2095889490283741656}

Το «112»

Το «112» που στάλθηκε στους κατοίκους τους ενημερώνει να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

{https://x.com/112Greece/status/2095889987782770861}