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Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο ότι η φωτιά ξεκίνησε από ΙΧ.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (04/09) στην Ανάβυσσο Αττικής, σε χαμηλή βλάστηση.

Για την κατάσβεσή της έχει κινητοποιηθεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα, επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 3ης ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα. Επιπλέον, από άερος πραγματοποιούν ρίψεις 2 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα. Παράλληλα, συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2095873221534929048}

Η φωτιά καίει κοντά σε σπίτια, με τους πυροσβέστες να δίνουν μεγάλη μάχη ώστε οι φλόγες να μην φτάσουν στον οικισμό.

Για το περιστατικό το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε στις 16:30, ενώ για τη διερεύνηση κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

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Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο ότι η φωτιά ξεκίνησε από ΙΧ.

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