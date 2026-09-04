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Χωρίς να έχει αρχίσει η σεζόν, ο Παναθηναϊκός μετράει ήδη τρεις τραυματισμούς παικτών.

Θλάση στον οπίσθιο μηριαίο του αριστερού ποδιού υπέστη ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος είχε αποχωρήσει τραυματίας από τη φιλική αναμέτρηση του Παναθηναϊκού απέναντι στο Μαρούσι το μεσημέρι της Παρασκευής (04/09).

Όπως ανακοίνωσε η πράσινη ΚΑΕ, ο Ρογκαβόπουλος μετά την αναμέτρηση μετέβη στο νοσοκομείο «Υγεία» όπου και υποβλήθηκε σε εξετάσεις.

{https://x.com/Paobcgr/status/2095871832603677062}

Ο 25χρονος forward έχει ξεκινήσει ήδη θεραπείες αποκατάστασης και η κατάστασή του θα επανακτιμηθεί το επόμενο διάστημα.

Αυτός είναι ο τρίτος τραυματισμός για την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς πριν την έναρξη της φετινής σεζόν. Στις 19 Αυγούστου ο Κέντρικ Ναν υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου στο γόνατο του δεξιού ποδιού, ενώ την Τρίτη (01/09) ο Χέιζ-Ντέιβις αποκόμισε κάταγμα στο τέταρτο μετακάρπιο του αριστερού χεριού.