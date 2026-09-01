Ο Χέιζ- Ντέιβις τραυματίστηκε στη σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού.

Η ατυχία «χτύπησε» ξανά στον Παναθηναϊκό, καθώς μετά τον Κέντρικ Ναν, τραυματίστηκε και ο Νάιτζελ Χέιζ- Ντέιβις.

Ο 31χρονος Αμερικανός τραυματίστηκε στο αριστερό χέρι, κατά τη διάρκεια της σημερινής προπόνησης των «πρασίνων». Αμέσως, ο Χέιζ- Ντέιβις πήγε στο νοσοκομείο «Υγεία» προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις.

Η διάγνωση ήταν κάταγμα στο τέταρτο μετακάρπιο και του τοποθετήθηκε ειδικός νάρθηκας, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, που ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον μπασκετμπολίστα. Ο Χέιζ- Ντέιβις αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου έξι εβδομάδες, κάτι που σημαίνει ότι θα χάσει τις πρώτες αγωνιστικές της Euroleague, της GBL, αλλά και το Super Cup.

Υπενθυμίζεται ότι στις 19 Αυγούστου ο Κέντρικ Ναν υποβλήθηκε σε επέμβαση αρθροσκοπικής μερικής μηνισκεκτομής, έπειτα από ρήξη έσω μηνίσκου στο γόνατο του δεξιού ποδιού που υπέστη κατά τη διάρκεια ατομικών προπονήσεων στις ΗΠΑ.

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