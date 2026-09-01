Οι εξετάσεις θα γίνονται με ένα απλό τσίμπημα στο δάχτυλο και θα διαρκούν μόλις επτά λεπτά – Στόχος η έγκαιρη πρόληψη εμφραγμάτων και εγκεφαλικών.

Δωρεάν έλεγχο χοληστερίνης στα φαρμακεία θα μπορούν να κάνουν από το φθινόπωρο πολίτες στην Αγγλία, καθώς το NHS ξεκινά ένα νέο πρόγραμμα πρόληψης των καρδιαγγειακών παθήσεων. Πρόκειται για μια γρήγορη εξέταση αίματος που γίνεται με ένα μικρό τσίμπημα στο δάχτυλο και ολοκληρώνεται μέσα σε περίπου επτά λεπτά. Στόχος είναι να εντοπίζονται έγκαιρα άνθρωποι που εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο εμφράγματος ή εγκεφαλικού, πριν εκδηλωθεί κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Ποιοι δικαιούνται δωρεάν εξέταση

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν άτομα ηλικίας 40 έως 84 ετών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι έγκυες και δεν έχουν κάνει εξέταση αίματος κατά τους τελευταίους 12 μήνες. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προσέρχονται χωρίς ραντεβού στα φαρμακεία που συμμετέχουν. Με ειδικό νυστέρι θα λαμβάνεται μικρή ποσότητα αίματος από το δάχτυλο και η ανάλυση θα γίνεται άμεσα. Τα αποτελέσματα θα αξιολογούνται από φαρμακοποιό με δικαίωμα συνταγογράφησης, ο οποίος θα μπορεί να δώσει οδηγίες για αλλαγές στον τρόπο ζωής και, όπου απαιτείται, να προχωρήσει σε θεραπευτική αντιμετώπιση, μεταξύ άλλων και με στατίνες. Παράλληλα με τον έλεγχο χοληστερίνης θα πραγματοποιείται και μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, ενώ οι πολίτες θα λαμβάνουν τα αποτελέσματα της εξέτασης ηλεκτρονικά σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian.

Ξεκινά με 100 φαρμακεία

Στην πρώτη φάση του προγράμματος, περίπου 100 φαρμακεία του NHS σε ολόκληρη την Αγγλία θα προσφέρουν τις συγκεκριμένες εξετάσεις από το φθινόπωρο. Η πρωτοβουλία παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας στο Μόναχο και εντάσσεται στον σχεδιασμό του NHS για τη μείωση των θανάτων από καρδιαγγειακά νοσήματα και εγκεφαλικά. Στόχος είναι οι θάνατοι από τις συγκεκριμένες παθήσεις να μειωθούν κατά 25% μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Τι έδειξε η πιλοτική εφαρμογή

Το πρόγραμμα έχει ήδη δοκιμαστεί πιλοτικά στο βόρειο Λονδίνο, όπου εξετάστηκαν 2.493 άνθρωποι. Σχεδόν ένας στους πέντε ασθενείς (19%) διαπιστώθηκε ότι αντιμετώπιζε υψηλό κίνδυνο εμφράγματος ή εγκεφαλικού μέσα στην επόμενη δεκαετία. Σε αυτούς προσφέρθηκαν συμβουλές και παραπέμφθηκαν για θεραπεία. Τουλάχιστον 88 άτομα ξεκίνησαν να λαμβάνουν στατίνες.

Οι υγειονομικές αρχές εκτιμούν ότι η δυνατότητα διενέργειας τέτοιων εξετάσεων στο φαρμακείο, κοντά στο σπίτι ή την εργασία των πολιτών, μπορεί να οδηγήσει σε έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση, μειώνοντας τον κίνδυνο σοβαρών καρδιαγγειακών επεισοδίων. Παράλληλα, η μεταφορά υπηρεσιών από τα ιατρεία των γενικών γιατρών στα φαρμακεία αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού του NHS για την παροχή υπηρεσιών υγείας πιο κοντά στον τόπο κατοικίας των πολιτών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο David Webb, επικεφαλής φαρμακευτικός αξιωματούχος για την Αγγλία, δήλωσε ότι τα φαρμακεία θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια ζωτικής σημασίας πρώτη γραμμή άμυνας απέναντι σε σοβαρές ασθένειες. Όπως ανέφερε «Κάνοντας πιο εύκολο για τους ανθρώπους να πραγματοποιούν έναν γρήγορο και εύκολο έλεγχο της χοληστερίνης τους στον τοπικό εμπορικό δρόμο, μπορούμε να εντοπίζουμε νωρίτερα τις ωρολογιακές βόμβες, βοηθώντας τους ανθρώπους να αναλαμβάνουν δράση και να προλαμβάνουν τα εμφράγματα και τα εγκεφαλικά πριν συμβούν.

«Αυτή είναι η πιο πρόσφατη από μια σειρά πρωτοβουλιών στις οποίες συμμετέχουν τα φαρμακεία στην παροχή υπηρεσιών υγείας που προηγουμένως προσφέρονταν μόνο στα ιατρεία των γενικών γιατρών, στο πλαίσιο του 10ετούς σχεδίου υγείας για τη μεταφορά της περίθαλψης πιο κοντά στον τόπο όπου ζουν οι άνθρωποι».

Ο Dr Sotiris Antoniou, κλινικός υπεύθυνος του προγράμματος στο Barts Health, δήλωσε: «Με την επέκταση αυτής της προσέγγισης σε ολόκληρη την Αγγλία, μπορούμε να υποστηρίξουμε τους φαρμακοποιούς ώστε να εντοπίζουν νωρίτερα τον καρδιαγγειακό κίνδυνο και, κυρίως, να ενεργούν βάσει των αποτελεσμάτων μέσω έγκαιρων συμβουλών και θεραπείας.

«Αυτό έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει τα αποτελέσματα και να μειώσει τις ανισότητες στον τομέα της υγείας, ιδιαίτερα στις κοινότητες όπου το βάρος των καρδιαγγειακών παθήσεων είναι μεγαλύτερο».

Ο Dr Rani Khatib, εθνικός σύμβουλος ειδικότητας του NHS England για την πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων, δήλωσε ότι όλοι θα πρέπει να επιδιώκουν να γνωρίζουν τους συχνότερους παράγοντες κινδύνου για τις καρδιακές παθήσεις, συμπεριλαμβανομένης της υψηλής χοληστερίνης και της αρτηριακής πίεσης, και να «γνωρίζουν τους αριθμούς τους».

«Αυτή η πρωτοβουλία θα βοηθήσει τους ανθρώπους να διαχειρίζονται νωρίτερα τους παράγοντες κινδύνου και να μειώσουν την πιθανότητα να υποστούν εμφράγματα ή εγκεφαλικά», δήλωσε.

Η Alison McGovern, υπουργός Υγείας, δήλωσε ότι πρόκειται «ακριβώς για το είδος της καινοτομίας» που θέλει να δει να υλοποιείται σε ολόκληρο το NHS. «Κάνουμε ευκολότερο για τους ανθρώπους να εντοπίζουν πιθανά προβλήματα νωρίτερα και να αναλαμβάνουν δράση για να προστατεύσουν την υγεία τους», είπε.

«Η έγκαιρη ανίχνευση μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη σοβαρών παθήσεων, όπως τα εμφράγματα και τα εγκεφαλικά, βοηθώντας τους ανθρώπους να παραμένουν υγιέστεροι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ενώ παράλληλα μειώνει την πίεση στις υπηρεσίες του NHS».