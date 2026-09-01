Τον Κιρ Στάρμερ στην πρωθυπουργία της Βρετανίας διαδέχθηκε ο Άντι Μπέρναμ τον Ιούλιο.

Την απόφασή του να εγκαταλείψει την βουλευτική του έδρα ανακοίνωσε ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, έξι εβδομάδες μετά την παραίτησή του από την πρωθυπουργία.

Ο Στάρμερ είχε μέχρι σήμερα δηλώσει ότι σκοπεύει να παραμείνει στο κοινοβούλιο έως τις επόμενες γενικές εκλογές. Ωστόσο, μιλώντας στην τοπική εφημερίδα Camden New Journal που καλύπτει την εκλογική του περιφέρεια στο βόρειο Λονδίνο, γνωστοποίησε ότι άλλεξ στάση, εξηγώντας πώς θέλει πλέον να επικεντρωθεί σε ζητήματα διεθνούς πολιτικής. Την απόφασή του γνωστοποίησε αργότερα και μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X.

{https://x.com/Keir_Starmer/status/2094750480492609634}

Η πολιτική διαδρομή του Στάρμερ στην ηγεσία των Εργατικών υπήρξε εντυπωσιακή. Ανέλαβε τα ηνία του κόμματος το 2020, σε μια περίοδο κατά την οποία οι Εργατικοί είχαν καταγράψει μία από τις χειρότερες εκλογικές τους επιδόσεις εδώ και δεκαετίες. Τέσσερα χρόνια αργότερα, κατάφερε να τους οδηγήσει στην κυβέρνηση, εξασφαλίζοντας μεγάλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία στις εκλογές του 2024.

Η πρωθυπουργική του θητεία, ωστόσο, δεν εξελίχθηκε όπως είχε αρχικά προσδοκεί. Η κυβέρνηση βρέθηκε αντιμέτωπη με σειρά πολιτικών αναδιπλώσεων, ενώ ο ίδιος δυσκολεύτηκε να διατηρήσει τη στήριξη τόσο των ψηφοφόρων όσο και σημαντικής μερίδας του ίδιου του κόμματός του. Η δημοτικότητά του υποχώρησε σταδιακά, γεγονός που τελικά οδήγησε στην αποχώρησή του από την πρωθυπουργία.

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Στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, πάντως, ο Στάρμερ είχε εμφανίσει πιο θετικό αποτύπωμα. Διατήρησε στενή συνεργασία με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ιδιαίτερα στις προσπάθειες στήριξης της Ουκρανίας, ενώ επιχείρησε να επαναφέρει σε καλύτερη τροχιά τις σχέσεις του Λονδίνου με το Πεκίνο. Παράλληλα, η κυβέρνησή του προχώρησε στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, ενώ ο ίδιος επιχείρησε να διαμορφώσει μια λειτουργική σχέση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η αποχώρησή του από τη Βουλή αναμένεται να οδηγήσει σε αναπληρωματική εκλογή για την έδρα του Χόλμπορν και Σεντ Πάνκρας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστό πότε θα πραγματοποιηθεί.

Στις εκλογές του 2024 ο Στάρμερ είχε επικρατήσει με διαφορά περίπου 11.500 ψήφων. Ωστόσο, η εκλογική αναμέτρηση είχε αναδείξει και τη δυσαρέσκεια για την πολιτική του κόμματος στο ζήτημα της Γάζας, καθώς ανεξάρτητος υποψήφιος που είχε επικεντρώσει την εκστρατεία του στην αντίθεση στον πόλεμο συγκέντρωσε σχεδόν το 19% των ψήφων.

Την πρωθυπουργία ανέλαβε τον Ιούλιο ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος έγινε ο έβδομος πρωθυπουργός της χώρας μέσα σε μία δεκαετία. Η αλλαγή ηγεσίας φαίνεται να έχει ενισχύσει τη θέση των Εργατικών στις δημοσκοπήσεις, με τον νέο πρωθυπουργό να καλείται πλέον να διαχειριστεί τις πολιτικές προκλήσεις που ανακύπτουν καθώς το βρετανικό κοινοβούλιο επιστρέφει στις εργασίες του.