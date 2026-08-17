Θύμα απάτης ο Βρετανός πρωθυπουργός, νόμιζε ότι αντάλλασε μηνύματα με την προσωπάρχη του Λευκού Οίκου.

Οι τηλεφωνικοί αριθμοί των προσωπικών κινητών τριών υπουργών της Βρετανίας- ανάμεσά τους εκείνος της Άμυνας, Γουές Στρίτινγκ- εντοπίστηκαν δημοσιευμένοι στο διαδίκτυο, μαζί με τα ονόματά τους.

Η αποκάλυψη του Politico έρχεται μετά την είδηση ότι ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, έπεσε θύμα απάτης, ανταλλάσσοντας μηνύματα με άτομο που υποδυόταν την προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς. Στην πορεία, ο Μπέρναμ άρχισε να έχει υποψίες και τερμάτισε αυτή τη συνομιλία.

Έπειτα από έρευνα που έκανε, το Politico διαπίστωσε ότι οι αριθμοί τηλεφώνων τριών Βρετανών υπουργών ήταν δημοσιευμένοι στο διαδίκτυο: των υπουργών Άμυνας, Γουές Στρίτινγκ, Δικαιοσύνης, Άλεξ Νόρις και Βόρειας Ιρλανδίας, Κρις Μπράιαντ. Και οι τρεις αρνήθηκαν να κάνουν κάποιο σχόλιο στο Μέσο. Έκτοτε, διεγράφη από το διαδίκτυο ο αριθμός τηλεφώνου του Στρίτινγκ, ενώ αξιωματούχοι εργάζονται προκειμένου να αφαιρεθούν και των άλλων δύο υπουργών.

Στους υπουργούς παρέχονται ασφαλείς κυβερνητικές συσκευές για τις μη προσωπικές επικοινωνίες, στο πλαίσιο των καθηκόντων τους. Εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ δήλωσε ότι η κυβέρνηση έχει ισχυρές διαδικασίες για τη διασφάλιση της ασφάλειας των ευαίσθητων πληροφοριών. Όμως, η Πρενάνα Τζόσι, ερευνήτρια του Royal United Services Institute, επεσήμανε πως αποτελεί κίνδυνο το γεγονός ότι είναι δημοσιευμένοι απευθείας τηλεφωνικοί αριθμοί υπουργών. Κάτι που θα μπορούσαν να εκμεταλλευθούν «κακόβουλοι, αδίστακτοι ή ακόμα και καιροσκόποι εγκληματίες του κυβερνοχώρου».

Η απάτη σε βάρος του Βρετανού πρωθυπουργού

Η Ντάουνινγκ Στριτ, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας, δεν σχολίασε την αποκάλυψη ότι ο Μπέρναμ αντάλλαξε μηνύματα με άτομο που υποδυόταν την προσωπάρχη του Λευκού Οίκου.

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Άτομο που ενημερώθηκε για την επικοινωνία ανέφερε ότι «λίγα μηνύματα» ανταλλάχθηκαν, αλλά επέμεινε ότι «ήταν άνευ σημασίας». Δεν ήταν σαφές πώς ο απατεώνας απέκτησε το τηλέφωνο του Μπέρναμ.

Αρχικά, Βρετανοί αξιωματούχοι φοβήθηκαν ότι χάκαραν ξανά το τηλέφωνο της Γουάιλς, αλλά αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι το περιστατικό δεν σχετίζεται.