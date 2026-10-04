Τι αποκάλυψε ο Άγγλος ποδοσφαιριστής.

Σε μία βαθιά προσωπική αποκάλυψη προχώρησε ο Άντι Κάρολ, επιβεβαιώνοντας δημόσια ότι ο Κέβιν Άνταμς, πρώην καθηγητής χορού που είχε εμφανιστεί στο Fame Academy του BBC, είναι ο άνδρας που καταδικάστηκε για τη σεξουαλική επίθεση σε βάρος του.

Ο πρώην επιθετικός των Νιούκαστλ και Λίβερπουλ είχε αποκαλύψει όσα βίωσε μέσα από την αυτοβιογραφία του, Owning It, χωρίς αρχικά να κατονομάσει τον δράστη. Μετά την εμφάνιση του ονόματος του Άνταμς σε δημόσια διαθέσιμα δικαστικά έγγραφα, ο Κάρολ αποφάσισε να επιβεβαιώσει την ταυτότητά του.

«Τώρα που ο Κέβιν Άνταμς κατονομάστηκε στα δικαστικά έγγραφα ως ο άνθρωπος που με κακοποίησε, μπορώ να το επιβεβαιώσω», δήλωσε ο 37χρονος Άγγλος.

Ο Κάρολ τόνισε πως θέλει πλέον να αφήσει πίσω του αυτή την τραυματική περίοδο της ζωής του. «Ελπίζω τώρα να μπορέσω επιτέλους να αρχίσω να αφήνω πίσω μου αυτό το κεφάλαιο. Ζητώ απλώς από τον κόσμο να μη δημοσιεύει συνεχώς φωτογραφίες του ανθρώπου που με κακοποίησε δίπλα σε εμένα. Δεν θέλω να βλέπω συνέχεια το πρόσωπό του ή να μου τον θυμίζουν κάθε φορά που γίνεται αναφορά σε αυτή την ιστορία. Είμαι έτοιμος να προχωρήσω. Αυτό είχε καταστροφικό αντίκτυπο στη ζωή μου και στους ανθρώπους που αγαπώ».

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«Με επηρέασε σε κάθε πτυχή της ζωής μου»

Μέσα από το βιβλίο του, ο Κάρολ έχει περιγράψει και το ψυχολογικό αποτύπωμα που άφησε πάνω του η επίθεση, παραδεχόμενος ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν μπορούσε να βγάλει από το μυαλό του όσα είχαν συμβεί.

«Αυτό που μου συνέβη επηρέασε κάθε πτυχή της ζωής μου. Το σκεφτόμουν κάθε μέρα και δυσκολευόμουν να συγκεντρωθώ σε οτιδήποτε άλλο, ακόμη και στο ποδόσφαιρο. Το τραύμα από αυτό που μου συνέβη δεν έχει φύγει».

Ο πρώην διεθνής επιθετικός αποκάλυψε επίσης ότι πήρε την απόφαση να συμπεριλάβει την ιστορία στην αυτοβιογραφία του κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. «Δέχθηκα σεξουαλική επίθεση. Το είπα. Είναι τρομακτικό ακόμη και να το σκέφτομαι και μόνο λίγοι άνθρωποι το γνώριζαν μέχρι τώρα. Είναι τρομακτικό να μιλάω γι' αυτό, αλλά με έκανε αυτό που είμαι σήμερα, όσο και όλα τα καλά πράγματα. Και αν το γεγονός ότι μιλάω γι' αυτό βοηθήσει έστω και έναν άνθρωπο, τότε άξιζε τον κόπο».

Η επίθεση και η καταδίκη

Ο Κάρολ έχει περιγράψει ότι η επίθεση σημειώθηκε στο σπίτι του ενώ κοιμόταν. Όταν αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, έδιωξε τον άνδρα από το σπίτι, ενώ όταν εκείνος επιχείρησε να επιστρέψει ακολούθησε ένταση. Ο ποδοσφαιριστής κάλεσε στη συνέχεια την αστυνομία.

Η υπόθεση οδηγήθηκε τελικά στη Δικαιοσύνη, με τον Κάρολ να καταθέτει στο δικαστήριο και να χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη εμπειρία «ταπεινωτική και φρικτή». Ο Κέβιν Άνταμς κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική επίθεση το 2023 και καταδικάστηκε σε 20 μήνες φυλάκιση. Παράλληλα, εντάχθηκε στο μητρώο δραστών σεξουαλικών αδικημάτων για δέκα χρόνια και του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι.

Για τον Κάρολ, πάντως, η δημόσια αποκάλυψη έχει και έναν ακόμη σκοπό: να δώσει δύναμη σε ανθρώπους που έχουν βιώσει ανάλογες καταστάσεις να μιλήσουν όταν οι ίδιοι αισθανθούν έτοιμοι.