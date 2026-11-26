Το παρασκήνιο του κυβερνητικού… βραχυκυκλώματος - Ο κίνδυνος να σύρεται η κυβέρνηση μέχρι τις εκλογές.

Είναι η πρώτη φορά που το Μαξίμου βραχυκύκλωσε τόσο πολύ με την υπόθεση Λιάκου. Δείγμα της «άτυπης» ομηρίας στην οποία έχει περιέλθει προεκλογικά. Και επειδή η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση, η κυβέρνηση βρήκε οδό διαφυγής στα έργα και τις ημέρες του Γραμματέα της ΕΛΑΣ Μ. Χατζηγιαννάκη.

Επιχείρηση «ηθικού» συμψηφισμού

Πολιτικά η αντίδραση της κυβέρνησης παραπέμπει σε προσπάθεια συμψηφισμού. Διότι πώς αλλιώς μπορεί να εξηγήσει κανείς το γεγονός ότι η κυβέρνηση κρατάει έναν υφυπουργό, ενώ από την πρώτη στιγμή παραδέχθηκε ότι υπάρχει «ηθικό ζήτημα»; Αν όχι άμεσα, έμμεσα; Διότι σε μία υπόθεση απευθείας αναθέσεων με υψηλούς τζίρους από το ’19 μέχρι σήμερα για τις αδελφές Λιάκου, είναι πολύ δύσκολο να βγάλεις άκρη. Αλλά είναι πολύ εύκολο να δημιουργηθούν αρνητικές εντυπώσεις.

Τελικά αποφασίστηκε να στηριχθεί ο Β. Λιάκος

Η κυβέρνηση βρέθηκε από την πρώτη στιγμή που ορκίστηκε υφυπουργός Εσωτερικών ο Β. Λιάκος στο… καναβάτσο.

Και αφού μάδησε επί δύο εβδομάδες τη… μαργαρίτα, αποφάσισε να τον στηρίξει. Όχι επειδή πιστεύει ότι κερδίζει στην κοινή γνώμη. Τουναντίον. Απλώς ξέρει ότι σε άλλη περίπτωση θα έδινε την εντύπωση ότι η κυβέρνηση ξηλώνεται με γεωμετρική πρόοδο.

Με νωπές τις εντυπώσεις από τις αποχωρήσεις Τσαβδαρίδη και Μπεκίρη.

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Ομοιότητες και… διαφορές με την υπόθεση Χατζηγιαννάκη

«Αν είναι ηθικά επιλήψιμες για τον Β. Λιάκο οι απευθείας αναθέσεις των αδελφών του, είναι και για τον κ. Χατζηγιαννάκη» είναι το σκεπτικό του Μαξίμου, παραγνωρίζοντας ομοιότητες και διαφορές. Για παράδειγμα, ότι ο κ. Χατζηγιαννάκης δεν ήταν βουλευτής όταν έκανε συμβάσεις με το δημόσιο. Ενώ πράγματι έχει παραχωρήσει τα γραφεία του στην ΕΛΑΣ οικειοθελώς. Κίνηση που δεν φαίνεται να μην είναι σύννομη όταν αφορά κόμμα.

Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση αναζητούσε απεγνωσμένα μία υπόθεση για να φύγει από τα σχοινιά που βρισκόταν επί δύο εβδομάδες.

Κυβερνητικό βραχυκύκλωμα

Όπως αλήθεια είναι ότι δεν της φταίει κανείς - εκτός των τειχών της κυβέρνησης - για τη λάθος διαχείριση της όλης υπόθεσης. Πρώτον, διότι θα έπρεπε να έχει γίνει ένα screening στο προφίλ του κ. Λιάκου προτού ανακοινωθεί ότι αναλαμβάνει πολιτικός Προϊστάμενος των Δήμων από τους οποίους οι αδελφές του έχουν πάρει 1.6 εκ. μέχρι τώρα. Και να έχει τοποθετηθεί σε άλλο πόστο ακόμη και για λόγους εντυπώσεων. Το λάθος αυτό φυσικά δεν το «χρεώνεται» ο κ. Λιάκος.

Οι αρνητικές συνέπειες

Στον υφυπουργό Εσωτερικών «χρεώθηκαν» άλλα λάθη. Ότι δεν έδωσε από την αρχή την ακριβή εικόνα, αλλά αρκέστηκε να βεβαιώσει ότι δεν εμπλέκεται. Και ότι δεν βγήκε από την αρχή ο ίδιος να δώσει εξηγήσεις. Με τα δημοσιεύματα να σκάνε σαν μικρές βόμβες στο κατώφλι του Μαξίμου. Και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Π. Μαρινάκη να ισορροπεί ανάμεσα στην ύπαρξη «ηθικού ζητήματος» και μη ύπαρξης «οικογενειακής ευθύνης».

Και κάπως έτσι και ο κ. Λιάκος κινδυνεύει να καταστεί «κουτσή πάπια» - όπως έλεγαν κυβερνητικά στελέχη - ενώ οι αδελφές του αδρανοποιούνται επαγγελματικά μετά τον ντόρο που έγινε. Με την όλη υπόθεση να αφήνει πικρή γεύση στους ψηφοφόρους.

Ο κίνδυνος να σύρεται η κυβέρνηση μέχρι τις εκλογές

Πίσω από την υπόθεση Λιάκου κρύβεται και μία ακόμη δυσάρεστη διαπίστωση. Ότι η κυβέρνηση θα δυσκολεύεται ολοένα και περισσότερο - τους επόμενους έξι μήνες - να διαχειρίζεται υπαρκτά ή μη υπαρκτά σκάνδαλα που θα βγαίνουν στο προσκήνιο.

Διότι οποιαδήποτε νέα υπόθεση που θα παραπέμπει σε διαφθορά θα ζημιώνει σωρευτικά την εικόνα της κυβέρνησης. Και μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης, ψάχνοντας όλο και κάτι θα ανακύπτει. Ενώ η απουσία σοβαρού κυβερνητικού έργου μέχρι τις εκλογές εγκυμονεί τον κίνδυνο η κυβέρνηση να σύρεται μέχρι τις εκλογές… Χωρίς να μπορεί να αντιδράσει αποτελεσματικά.

Σε άτυπη… ομηρία η κυβέρνηση

Για παράδειγμα ο πρωθυπουργός δεν μπορεί πια να διώχνει εύκολα υπουργούς. Ούτε να νουθετεί αντάρτες ή δυσαρεστημένους βουλευτές. Ούτε να εξουδετερώνει «δελφίνους».

Και γιατί τα «νούμερα» της Ν.Δ. δεν το επιτρέπουν… Και διότι ο κάθε βουλευτής παίζει κορώνα- γράμματα την εκλογική του επιβίωση, αφού στις εκλογές η Ν.Δ. μπορεί να χάσει ακόμη και 40 βουλευτές.

Με το κόμμα Σαμαρά να έχει πιάσει στασίδι έξω από την Πειραιώς για να παρηγορήσει τους δυσαρεστημένους Νεοδημοκράτες. Στελέχη και ψηφοφόρους.