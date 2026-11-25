Την πρόθεσή του να παραμείνει στη θέση του υφυπουργού, παρά τις καταγγελίες για απευθείας αναθέσεις σε επιχειρήσεις των αδελφών του, ξεκαθάρισε ο Βαγγέλης Λιάκος, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στις συγκεκριμένες δραστηριότητες και κάνοντας λόγο για προσπάθεια πολιτικής εξόντωσής του.

Με το «καλημέρα», στον ΣΚΑΪ, ο Βαγγέλης Λιάκος ξεκαθάρισε πως δεν προτίθεται να παραιτηθεί για την υπόθεση των απευθείας αναθέσεων σε επιχειρήσεις των αδερφών του.

Ο υφυπουργός Εσωτερικών επιχείρησε να εξηγήσει τα ανεξήγητα, αλλά μάλλον δεν τα κατάφερε, με τον εκ των παρουσιαστών Χρήστο Κούτρα να του λέει «συγγνώμη, αλλά δεν πείθομαι».

Ο Βαγγέλης Λιάκος επανέλαβε τα περί οικογενειακής ευθύνης, ενώ σε ερώτηση που δέχθηκε για την αύξηση των απευθείας αναθέσεων από το 2019 και μετά, όταν ο ίδιος εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής, απάντησε: «Η αδερφή μου βρίσκεται στην πιο παραγωγική της ηλικία, ανέπτυξε το έμψυχο δυναμικό της».

Αναλυτικά:

«Μπήκα στην πολιτική για να προσφέρω και το χαρτοφυλάκιο μου θέλω να το βγάλω εις πέρας. Η κατάσταση χωρίζεται σε δύο μέρη, με την πραγματικότητα και έναν φαντασιακό κόσμο που θέλουν κάποιοι να χτίσουν. Το μόνο μου έσοδο είναι η βουλευτική μου αποζημίωση, έχω δύο αδερφές που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα», είπε αρχικά και συνέχισε:

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«Η μία ήταν σύμβουλος στο βουλευτικό μου γραφείο και παραιτήθηκε όταν υπουργοποιήθηκα. Ο λόγος που την είχα σύμβουλο είναι επειδή της είχα εμπιστοσύνη και είχε και τα τυπικά και τα ουσιαστικά προσόντα.

Η μία αδερφή μου συνέχισε την επιχείρηση του πατέρα μας. Το 2011 έγινε η πρώτη ανάθεση στον Δήμο Ύδρας. Δηλαδή τι να της πω; Ότι ενδέχεται να γίνω υπουργός;

Εξειδικεύεται και αυξάνει συνεχώς τους Δήμους. Κάτι κάνει καλά. Το έκανε και με ΠΑΣΟΚ και με ΣΥΡΙΖΑ».

Για την αύξηση των απευθείας αναθέσεων από το 2019 και μετά, όταν εξελέγη βουλευτής

«Βρίσκεται στην πιο παραγωγική της ηλικία, ανέπτυξε το έμψυχο δυναμικό της. Οι δήμαρχοι είπαν ότι δεν ενοχλήθηκαν από μένα. Αυτή είναι η συζήτηση. Επηρέασα εγώ κάποιον δήμαρχο; Προφανώς όχι. Το λένε οι ίδιοι. Από την άλλη, εγώ δεν ευνόησα τους δημάρχους αυτούς. Δεν βρέθηκε κάτι για εμένα και έχουν βάλει δύο γυναίκες και τις πετροβολούν, θεωρώντας ότι για μια επιτυχημένη γυναίκα πρέπει να υπάρχει πίσω της ένας άντρας, ένας αδερφός. Υπάρχει οικογενειακή ευθύνη;», πρόσθεσε.

Για το τι είπε στο Μαξίμου όταν ενημερώθηκε ότι θα γίνει υφυπουργός

«Το μόνο που υπήρχε αν εγώ εμπλέκομαι σε αυτές τις εταιρίες. Εγώ δεν έχω καμία σχέση, ξεκίνησε μια χυδαία προσπάθεια πολιτικής εξόντωσης. Γιατί Παρασκευή ορκίζομαι και το Σάββατο η εφημερίδα είχε το πρόσωπο μου με τον τίτλο «Λιάκος ΑΕ» και ότι συστεγάζομαι με το γραφείο της αδερφής μου. Το άρθρο έλεγε ότι υπήρχε ένα σχέδιο για να συλλέγονται χρήματα που χρησιμοποιώ για τον πολιτικό μου αγώνα. Από τη Δευτέρα κάθε μέρα επί 2 ώρες προσπαθεί να συκοφαντήσει εμένα και τις αδερφές μου, δείχνοντας ότι η οικογένειά μου καταχράζεται δημόσιο χρήμα. Καμία ανάθεση δεν υπάρχει από την εκλογική μου Περιφέρεια. Πρέπει να απολογηθώ επειδή είναι καλές στη δουλειά τους;»

Για το αν ο ίδιος θεωρεί ότι η υπόθεση είδε το φως της δημοσιότητας λόγω εσωκομματικού «καρφώματος»

«Δεν ξέρω, η Δικαιοσύνη θα κάνει την έρευνα. Θα φανεί από τη Δικαιοσύνη. Η δύναμη μου είναι ο κόσμος και η ασφάλεια μου η Δικαιοσύνη».

Για το αν ήταν λάθος που η αδερφή του ενώ ήταν μετακλητή έπαιρνε συμβάσεις

«Όταν τέθηκε ζήτημα, εγώ ζήτησα να παραιτηθεί. Σε έναν δήμο που είναι στην άλλη άκρη της γης… Το συγκεκριμένο ζήτημα θα είχε μια υπόνοια αν είχα κάνει κάτι. Προσπαθούν να συνδέσουν νόμιμα πράγματα. Δεν έχω καμία μετοχική σχέση ή οποιαδήποτε άλλη σχέση. Τα μόνο μου έσοδα είναι η βουλευτική μου αποζημίωση. Δίνω μάχες για τη Δυτική Αττική. Είναι συγκινητική η υποστήριξη που έχω από την περιοχή», είπε.

Για τη σύμβαση με τον Δήμο Μεγαρέων

«Το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο σύναψε σύμβαση με τη συνέταιρο της αδερφής μου, βγήκε ο δήμαρχος και είπε ότι δεν είχα σχέση. Η αδερφή μου δεν είχε καμία σύμβαση».

«Να βγουν οι βουλευτές της αντιπολίτευσης να πουν ποιους έχουν συνεργάτες και αν έχουν σχέση με το Δημόσιο»

Κλείνοντας, ο Βαγγέλης Λιάκος δήλωσε: «Το θέμα είναι αν υπάρχουν παραδοτέα και αν επηρέασα εγώ σε κάτι. Όλοι είπαν ότι δεν υπήρχε κανένας επηρεασμός. Μιλάμε για β’ βαθμό συγγένειας. Φαντάζομαι ότι όλοι οι βουλευτές της αντιπολίτευσης θα βγάλουν ποιοι είναι οι συνεργάτες τους κι αν τα αδέρφια τους έχουν οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο».

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