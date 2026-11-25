O Γενικός Εισαγγελέας των ΗΠΑ αρνήθηκε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τυχόν ομοσπονδιακή έρευνα στην Nvidia, την ώρα που η επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ και την παρέμβαση Τραμπ πυροδοτεί σφοδρές αντιδράσεις.

Ο Γενικός Εισαγγελέας των ΗΠΑ, Τοντ Μπλανς, παρείχε κάλυψη στην Nvidia χαρακτηρίζοντάς την «υπεύθυνο εταιρικό πολίτη», αν και αρνήθηκε να σχολιάσει εάν ο αμερικανικός κολοσσός μικροεπεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης βρίσκεται στο στόχαστρο ομοσπονδιακής έρευνας.

Ο Μπλανς δήλωσε άγνοια για το καθεστώς διαβάθμισης ασφαλείας του Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος επέστρεψε μόλις στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου (CEO), την ώρα που μέλη του Κογκρέσου απαιτούν εξηγήσεις για την παρέμβαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην επαναφορά του.

Ο Χουάνγκ ανέκτησε τα ηνία της εταιρείας λιγότερο από δύο εβδομάδες αφότου εξαναγκάστηκε σε παραίτηση, στον απόηχο αποκαλύψεων για εξωσυζυγικές σχέσεις - μία εκ των οποίων φέρεται να ήταν με κινέζα κατάσκοπο.

Ερωτηθείς επανειλημμένα την Τρίτη εάν το υπουργείο Δικαιοσύνης ή το FBI έχουν ερευνήσει τον Χουάνγκ, ο Μπλανς απάντησε κοφτά: «Δεν ξέρω για τι πράγμα μιλάτε».

Ο επικεφαλής της Nvidia παραμένει προγραμματισμένο να καταθέσει ενώπιον του Κογκρέσου την επόμενη εβδομάδα, όπου θα κληθεί να απαντήσει σε ερωτήματα εθνικής ασφάλειας σχετικά με τη σχέση του με τη φερόμενη κινέζα πράκτορα. Η γυναίκα αυτή ηγούνταν της Megaspeed, μιας εταιρείας με έδρα τη Σιγκαπούρη που συγκαταλέγεται στους πελάτες της Nvidia.

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Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο να απονείμει προεδρική χάρη στον Χουάνγκ για τυχόν ποινικές ευθύνες, αν και εκτίμησε πως δεν θα χρειαστεί να φτάσουν τα πράγματα μέχρι εκεί. «Είναι πάντα μια επιλογή, υποθέτω, αλλά δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί», ανέφερε σε συνέντευξή του στη New York Post που δημοσιεύθηκε την Τρίτη.

Στο μικροσκόπιο οι εξαγωγές μικροεπεξεργαστών προς την Κίνα

Την ίδια στιγμή, το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ετοιμάζεται να εντάξει στη «μαύρη λίστα» την εταιρεία τεχνολογίας Megaspeed, ως ύποπτη για τη διοχέτευση προηγμένων μικροεπεξεργαστών στην Κίνα.

Σε κοινή τους ανακοίνωση την περασμένη εβδομάδα, τα υπουργεία Εμπορίου και Δικαιοσύνης γνωστοποίησαν ότι ερευνούν τη Megaspeed από το 2024 «για πιθανές παραβιάσεις των ελέγχων εξαγωγών». Μιλώντας ωστόσο στους δημοσιογράφους την Τρίτη, ο Μπλανς υποβάθμισε το ζήτημα, σημειώνοντας ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης χειρίζεται «εκατοντάδες, αν όχι περισσότερες» αντίστοιχες υποθέσεις ανά πάσα στιγμή. «Οπότε, όταν λέτε ότι η έρευνα για τις εξαγωγές βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, δεν ξέρω για τι πράγμα μιλάτε», πρόσθεσε.

Κληθείς να απαντήσει εάν είναι ικανοποιημένος από τη στάση της Nvidia στη διερεύνηση τυχόν γνώσης της ίδιας ή του Χουάνγκ για την παράνομη εκτροπή τσιπ προς το Πεκίνο, ο Γενικός Εισαγγελέας ανέφερε: «Δεν έχω κανέναν λόγο να σταθώ εδώ και να πω ότι η Nvidia είναι οτιδήποτε άλλο πέρα από ένας υπεύθυνος εταιρικός πολίτης».

«Προφανώς, αν η Nvidia ήταν ο στόχος ή βρισκόταν υπό ποινική έρευνα ή παρεμπόδιζε το έργο μας, τότε δεν θα ήταν αυτό το μήνυμα που στέλνει ο πρόεδρος στον αμερικανικό λαό. Ούτε θα έπρεπε να είναι αυτό το δικό μου μήνυμα», συμπλήρωσε.

Χρηματιστηριακό ράλι και «συγγνώμη» στους εργαζομένους

Η είδηση της επιστροφής του Χουάνγκ πυροδότησε αρχικά ράλι στη μετοχή της Nvidia, η οποία εκτοξεύθηκε πάνω από 31% τη Δευτέρα. Την Τρίτη, ωστόσο, σε μια συνεδρίαση έντονης μεταβλητότητας, η μετοχή διόρθωσε κλείνοντας με πτώση σχεδόν 6%, παραμένοντας πάντως αισθητά υψηλότερα από τα επίπεδα της περασμένης εβδομάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την Τρίτη - μία ημέρα μετά την επιστροφή του - ο Χουάνγκ ζήτησε συγγνώμη από το προσωπικό της Nvidia, παραδεχόμενος ότι διέπραξε «τρομερά λάθη» και αποκαλύπτοντας ότι πλέον παρακολουθεί καθημερινά συνεδρίες ψυχοθεραπείας διάρκειας 90 λεπτών.

Η επαναφορά του έγινε τη Δευτέρα έπειτα από αιφνιδιαστική στροφή 180 μοιρών του διοικητικού συμβουλίου. Ο πρόεδρος του Δ.Σ., Χάρβεϊ Τζόουνς, υποστήριξε ότι η απόφαση εξυπηρετεί «το βέλτιστο συμφέρον των μετόχων, των εργαζομένων, των συνεργατών και των πελατών», διαβεβαιώνοντας πως, έπειτα από επαφές με ανώτατα κυβερνητικά κλιμάκια, δεν προκύπτει κανένας κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια. Λίγες ώρες νωρίτερα, ο ίδιος ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι επικοινώνησε με τα μέλη του συμβουλίου και τα έπεισε να επαναπροσλάβουν τον Χουάνγκ.

Διακομματική οργή στο Κογκρέσο

Η παρέμβαση του Λευκού Οίκου προκάλεσε έντονες αντιδράσεις τόσο από τους Δημοκρατικούς όσο και από τους Ρεπουμπλικάνους. Ο ρεπουμπικάνος βουλευτής Ντον Μπέικον δήλωσε ότι η Nvidia όφειλε να είχε «αγνοήσει την ανεξήγητη επιθυμία της κυβέρνησης να σώσει τον Χουάνγκ», ενώ ο ομόσταβλός του γερουσιαστής Πιτ Ρίκετς τόνισε ότι η συμπεριφορά του Χουάνγκ «δεν απαλλάσσει την εταιρεία από την υποχρέωση να δώσει εξηγήσεις για ζητήματα εθνικής ασφάλειας και αγνοούμενους επεξεργαστές».

Από την πλευρά των Δημοκρατικών, ο βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία - επερχόμενος πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων - εκτίμησε ότι η «άμεση εμπλοκή» του Τραμπ στην απόφαση της Nvidia «εγείρει σοβαρά ερωτήματα εθνικής ασφάλειας και διαφθοράς». Τέλος, ο δημοκρατικός γερουσιαστής Ρούμπεν Γκαγιέγκο ζήτησε από το Κογκρέσο να «ερευνήσει ποιες χρηματιστηριακές κινήσεις έγιναν πριν από την ανακοίνωση».

Πηγή: BBC