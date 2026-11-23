Τι δείχνει η ασυνήθιστη αποστολή «διάσωσης» του Χουάνγκ από τον Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ήθελε να επιστρέψει ο Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia. Και ανέθεσε τη δουλειά στον αντιπρόεδρό του, Τζ. Ντ. Βανς, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε στον Βανς ότι δεν είχε δει αποδείξεις πως ο Χουάνγκ είχε κάνει κάτι λάθος, ή ότι αποτελούσε κίνδυνο για την ασφάλεια και ζήτησε από τον αντιπρόεδρο να ασχοληθεί με το θέμα, σύμφωνα με αξιωματούχο που μίλησε στην εφημερίδα.

Επαφές του Βανς με το ΔΣ της Nvidia το Σαββατοκύριακο

Αφού μίλησε με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Τοντ Μπλανς, και άλλους, ο Τζ. Ντ. Βανς έπιασε «δουλειά» το Σαββατοκύριακο, προκειμένου να πείσει το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia να επαναφέρει τον Τζένσεν Χουάνγκ στο «τιμόνι». Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ είπε στο ΔΣ ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν βλέπει τον Χουάνγκ ως απειλή για την εθνική ασφάλεια, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες.

Στην ανακοίνωση για την επιστροφή του Χουάνγκ, η Nvidia ανέφερε ότι υπήρξαν διαβουλεύσεις με υψηλόβαθμους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης, που τους έπεισαν ότι η επάνοδός του δεν θα έθετε κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια. Ο Τραμπ δήλωσε στο CNBC πως η εταιρεία ζήτησε διαβεβαιώσεις για αυτό το θέμα, τις οποίες έδωσε η κυβέρνηση.

Ο Βανς βοήθησε προκειμένου να μεταφερθεί στο ΔΣ το μήνυμα πως ο Χουάνγκ δεν αποτελούσε κίνδυνο για την ασφάλεια. Εξάλλου, ο Τραμπ δήλωσε στο CNBC πως ο ίδιος μίλησε με το ΔΣ «ευθέως και έμμεσα».

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Τι δείχνει η ασυνήθιστη αποστολή «διάσωσης» του Χουάνγκ από τον Τραμπ

Η ασυνήθιστη κίνηση του Τραμπ να αναλάβει την αποστολή «διάσωσης» και να αναθέσει στον αντιπρόεδρό του να κατευνάσει τις ανησυχίες του διοικητικού συμβουλίου δείχνει πόσο απαραίτητους θεωρεί η κυβέρνηση τον Χουάνγκ και τη Nvidia για τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και για την ευρύτερη οικονομία.

Η διαμάχη για την επαναφορά του Χουάνγκ στην εταιρεία δεν είναι απλώς ένα ζήτημα στελέχωσης, αλλά συνδέεται με μια ευρύτερη συζήτηση για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης, σημειώνει η WSJ. Ο Χουάνγκ υποστηρίζει εδώ και καιρό τον εκδημοκρατισμό του ΑΙ και τη χρήση των λεγόμενων μοντέλων ανοιχτού κώδικα.

Ο Τραμπ και ο Βανς πείστηκαν ότι ο Χουάνγκ αποτελούσε ένα ουσιαστικό αντίβαρο σε εκείνους στη βιομηχανία που υποστηρίζουν τα λεγόμενα μοντέλα κλειστού κώδικα, στα οποία η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης δεσμεύεται και ελέγχεται από σχετικά λίγες εταιρείες. Ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι ο Χουάνγκ θα μπορούσε να συμβάλλει στο να μην γίνουν υπερβολικά ισχυρές οι εταιρείες των μοντέλων κλειστού κώδικα.

Ο Τραμπ παραμένει προσηλωμένος στο να διατηρηθεί η αμερικανική κυριαρχία στην τεχνητή νοημοσύνη και δήλωσε στο CNBC ότι ανησυχούσε πως ο Χουάνγκ μπορεί να μετέφερε το ταλέντο του σε μια κινεζική εταιρεία. Έτσι, ο Αμερικανός πρόεδρος και ο Βανς κατέληξαν ότι η επαναφορά του 63χρονου στη Nvidia δίνει στις ΗΠΑ τον μεγαλύτερο μοχλό πίεσης για τον έλεγχο της ανάπτυξης και της εξαγωγής προηγμένων τσιπ, σύμφωνα με αξιωματούχο.