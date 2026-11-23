Φρίκη στη Σαντορίνη. Το ένα σκυλί του είναι νεκρό και τα άλλα δίνουν μάχη για τη ζωή τους.

Φόλα στα σκυλιά ενός γιατρού στη Σαντορίνη έριξε άγνωστος με το ένα από αυτά να χάνει τη ζωή του και τα άλλα δύο να παλεύουν μείνουν ζωντανά.

Όπως σημειώνει το santonews, τα ζώα εντοπίστηκαν από νοσηλεύτρια που συνεργάζεται με τον γιατρό, την ώρα που εκείνος ήταν εκτός νησιού για προσωπικούς λόγους. Η έγκαιρη κινητοποίησή της αποδείχθηκε καθοριστική για την παροχή βοήθειας στα υπόλοιπα ζώα.

Την ίδια ώρα, ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι δεν άνοιξαν οι κάμερες ασφαλείας των επιχειρήσεων της περιοχής, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει μέχρι στιγμής διαθέσιμο οπτικό υλικό που θα μπορούσε να βοηθήσει στην αναγνώριση του δράστη.

Η τοπική κοινωνία αναμένει απαντήσεις για την αποτρόπαια αυτή πράξη.