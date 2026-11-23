Το Μετρό της Αθήνας αναμένεται να λειτουργήσει μόνο από τις 09:00 έως τις 18:00, ενώ για λεωφορεία, τρόλεϊ, Ηλεκτρικό και τραμ εκκρεμούν οι τελικές αποφάσεις των εργαζομένων.

Μεγάλη απεργία έρχεται την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026, στην οποία συμμετέχουν εργαζόμενοι του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Το Μετρό της Αθήνας αναμένεται να λειτουργήσει μόνο από τις 09:00 έως τις 18:00, ενώ για λεωφορεία, τρόλεϊ, Ηλεκτρικό και τραμ εκκρεμούν οι τελικές αποφάσεις των εργαζομένων. Την ίδια ώρα, τα πλοία αναμένεται να παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια, καθώς ναυτεργατικά σωματεία έχουν ανακοινώσει τη συμμετοχή τους στην κινητοποίηση.

Στην απεργία συμμετέχουν και εκπαιδευτικοί, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα στη λειτουργία σχολικών μονάδων, χωρίς ωστόσο να προβλέπεται γενικευμένο κλείσιμο των σχολείων.

Συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί σε περισσότερες από 60 πόλεις, με κεντρικά συλλαλητήρια στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Μετρό: Ποιες ώρες θα λειτουργήσει την Τετάρτη

Δύο στάσεις εργασίας έχουν προγραμματίσει οι εργαζόμενοι στο Μετρό της Αθήνας, σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής σχεδιασμό του Σωματείου Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθηνών (ΣΕΛΜΑ).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Συγκεκριμένα:

Από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00: Στάση εργασίας.

Από τις 09:00 έως τις 18:00: Προβλεπόμενο διάστημα λειτουργίας.

Από τις 18:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας: Νέα στάση εργασίας.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τις πρωινές και απογευματινές μετακινήσεις, καθώς οι στάσεις εργασίας ενδέχεται να οδηγήσουν σε αυξημένη επιβατική κίνηση τις ώρες λειτουργίας.

Λεωφορεία, τρόλεϊ, ΗΣΑΠ και τραμ: Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα

Χωρίς οριστικές ανακοινώσεις παραμένει η εικόνα για τα υπόλοιπα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αττική.

Για τα λεωφορεία αναμένονται οι αποφάσεις των εργαζομένων σχετικά με τη συμμετοχή τους στην απεργία και το ενδεχόμενο πραγματοποίησης στάσεων εργασίας.

Απεργία στα πλοία: Ποια δρομολόγια επηρεάζονται

Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» και ΠΕΝΕΝ έχουν ανακοινώσει τη συμμετοχή τους στην πανελλαδική απεργία.

Η κινητοποίηση αναμένεται να προκαλέσει αναστολή ακτοπλοϊκών δρομολογίων την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, επηρεάζοντας τις μετακινήσεις από και προς τα νησιά.

Όσοι έχουν προγραμματίσει ταξίδι την ημέρα της απεργίας θα πρέπει να επικοινωνήσουν εγκαίρως με την ακτοπλοϊκή εταιρεία ή το πρακτορείο έκδοσης των εισιτηρίων τους, προκειμένου να ενημερωθούν για ακυρώσεις, τροποποιήσεις και δυνατότητες αλλαγής της κράτησής τους.

Σχολεία: Τι θα γίνει με τα μαθήματα

Τα σχολεία δεν κλείνουν αυτομάτως λόγω της πανελλαδικής απεργίας, ωστόσο η συμμετοχή των εκπαιδευτικών ενδέχεται να επηρεάσει τη διεξαγωγή των μαθημάτων.

Η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) έχει ανακοινώσει τη συμμετοχή της στην κινητοποίηση, καλώντας τους καθηγητές να απεργήσουν και να δώσουν το «παρών» στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας.

Στην πράξη, η λειτουργία κάθε σχολικής μονάδας θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία. Είναι επομένως πιθανό να υπάρξουν κενά στο ωρολόγιο πρόγραμμα ή να μη πραγματοποιηθούν ορισμένα μαθήματα.

Οι γονείς και οι μαθητές θα πρέπει να ενημερώνονται από τις σχολικές μονάδες για τυχόν αλλαγές.

Στα βασικά αιτήματα της ΟΛΜΕ περιλαμβάνονται η κάλυψη των κενών σε Γενική και Ειδική Αγωγή, η αντιμετώπιση των χαμένων διδακτικών ωρών, η αναστολή των συγχωνεύσεων σχολικών τμημάτων και η ενίσχυση της χρηματοδότησης της δημόσιας εκπαίδευσης.

Οι εκπαιδευτικοί διεκδικούν επίσης ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και μόνιμους διορισμούς.

Ποιοι συμμετέχουν στην πανελλαδική απεργία

Η κινητοποίηση αποκτά πανελλαδική διάσταση, καθώς, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, 28 Εργατικά Κέντρα και 13 Ομοσπονδίες έχουν δηλώσει συμμετοχή.

Παράλληλα, η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία για τους εργαζομένους στο Δημόσιο.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται τα εισοδήματα, οι συνθήκες εργασίας, η αντιμετώπιση οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων και η ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών.