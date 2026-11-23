Σε δύσκολη θέση ο ΣΥΡΙΖΑ - Η διαφοροποίηση Αρβανίτη- Ποιοι υπουργοί θα κληθούν - Κλήση και στον Γιάννη Στουρνάρα;

Εντός δέκα ημερών το πολύ αναμένει τα πρόσωπα που θα ορίσουν τα κόμματα για τη συγκρότηση της Εξεταστικής Επιτροπής για το ιδιωτικό χρέος, τα κόκκινα δάνεια και το σχέδιο «Ηρακλής» ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης.

Αμέσως μετά όμως υπάρχουν οι Χριστουγεννιάτικες διακοπές, με τις εργασίες της Επιτροπής να ξεκινούν αμέσως μετά. Λόγω των πολυήμερων διακοπών πάντως οι εργασίες της Εξεταστικής δεν θα είναι δίμηνες αλλά τρίμηνες. Θα ολοκληρωθούν δηλαδή προς τα τέλη Μαρτίου, στην τελική προεκλογική περίοδο.

Θα κληθούν οι πρωθυπουργοί;

Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να καταλήγει στην απόφαση πως στις Εξεταστικές δεν καλούνται πρωθυπουργοί.

Έτσι δεν θα ζητήσει η ίδια την κλήση του Αλέξη Τσίπρα, πολύ περισσότερο καθώς σε μια τέτοια περίπτωση δεν πρόκειται να απαντήσει γιατί δεν θα κληθεί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Απόφαση για το αν θα ζητήσει να κληθούν στην Εξεταστική Τσίπρας και Μητσοτάκης δεν έχει λάβει το ΠΑΣΟΚ, με όλα τα ενδεχόμενα να είναι πάντως ακόμα ανοιχτά.

Εννοείται πως Κ. Βελόπουλος, Ζωή Κωνσταντοπούλου, Δ. Νατσιός θα ζητήσουν την κλήση Μητσοτάκη και Τσίπρα και θα καταγγείλουν τα κόμματα που θα αρνηθούν!

Στην πιο δύσκολη θέση βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ καθώς η Ρένα Δούρου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να κληθεί ο Αλέξης Τσίπρας την ίδια στιγμή που άλλα στελέχη αποκλείουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο καθώς κατανοούν πως σε μια τέτοια περίπτωση θα χάσουν και άλλους αμφιταλαντευόμενους ψηφοφόρους!

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Κλήσεις υπουργών

Στην Εξεταστική θα κληθούν πάντως ουκ ολίγοι υπουργοί των δυο περιόδων.

Για την περίοδο 2015-19 μεταξύ άλλων οι Γιώργος Χουλιαράκης, Δημήτρης Λιάκος, Ευκλείδης Τσακαλώτος, Παναγιώτης Λαφαζάνης, η Λούκα Κατσέλη, ο Γιώργος Σταθάκης, φυσικά ο Γιάνης Βαρουφάκης, πιθανόν και ο τότε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης.

Αλλά και από την περίοδο 2019-σήμερα οι Χρήστος Σταϊκούρας, Σταύρος Παπασταύρου, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και άλλοι.

Η Νέα Δημοκρατία διαθέτει την πλειοψηφία στην Επιτροπή και θα είναι αυτή που θα λάβει τις τελικές αποφάσεις.

Και ο Γ. Στουρνάρας;

Η αριστερή αντιπολίτευση εκτιμάται ότι θα καλέσει και τον Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα, ενώ θα ζητηθεί να κληθούν και άλλα πρόσωπα!

Εκτιμούμε πάντως πως ο Γ. Στουρνάρας δεν θα έχει κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα να πάει...

Μήπως πάει μόνος του;

Μπορούμε, άραγε, να αποκλείσουμε την περίπτωση ο Αλέξης Τσίπρας «να τα πάρει στο κρανίο» και να πάει μόνος του στην Εξεταστική;

Και να κερδίσει όλο το χαρτί, όπως τότε με την προεκλογική τηλεοπτική συνέντευξη στον «Σκάι»;

Δεν το αποκλείουμε, αν και γνώμη μας είναι ότι δεν πρέπει να το πράξει.

Η διαφοροποίηση Αρβανίτη

Μόνο απαρατήρητη δεν πρέπει να περάσει η διαφοροποίηση του Κώστα Αρβανίτη από την πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για το ιδιωτικό χρέος, τα κόκκινα δάνεια και το σχέδιο «Ηρακλής».

Ο γνωστός δημοσιογράφος, ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρος της ομάδας της Αριστεράς στο Ευρωκοινοβούλιο, εξέφρασε τη διαφωνία του «αδειάζοντας» τη Ρένα Δούρου και τον Νίκο Παππά.

Για τα όσα συμβαίνουν μάλιστα στο χώρο του άλλοτε ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ ο Κ. Αρβανίτης έχει συνήθως μια ρήση: «Θυμώσανε τα παιδιά και ...γκρεμίζουν το σπίτι»;