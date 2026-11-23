Βροχές, ενισχυμένοι άνεμοι και δύο διαδοχικές πτώσεις της θερμοκρασίας αλλάζουν το σκηνικό του καιρού. Τι λένε Θοδωρής Κολυδάς και Σάκης Αρναούτογλου.

Ο χειμώνας έρχεται, καθώς όλα δείχνουν πως σε πιο χειμωνιάτικους ρυθμούς αναμένεται να μπει σταδιακά ο καιρός τις επόμενες ημέρες, καθώς η παρατεταμένη περίοδος καλοκαιρίας δίνει τη θέση της σε διαδοχικές μεταβολές, με βροχοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας.

Τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι η χώρα θα βρεθεί αντιμέτωπη με δύο διαδοχικές περιόδους πτώσης της θερμοκρασίας, με την πρώτη να εκδηλώνεται μέσα στην εβδομάδα και τη δεύτερη να διαφαίνεται στις αρχές Δεκεμβρίου.

Τσουχτερό θα είναι το κρύο από την Τρίτη σε αρκετές περιοχές της χώρας μας, με τα χιόνια το ερχόμενο Σαββατοκύριακο να είναι αξιόλογα. Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου το πρωί της Δευτέρας, θα έχουμε βροχές στη δυτική Ελλάδα με αξιόλογες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής Θεσσαλίας. Μπόρες θα έχουμε και μετά το μεσημέρι στα ορεινά από τη ΒΔ Πελοπόννησο μέχρι και την Ήπειρο, αλλά και χιόνια στις κορυφές των βουνών. Επίσης φαινόμενα θα έχουμε κατά μήκος των βόρειων συνόρων της Ελλάδας, αλλά και στα νησιά του αν. Αιγαίου.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά τους 22 και 23 βαθμούς, στα βόρεια από 14 έως και 22 και στα νότια στους 23 βαθμούς. Στα ανατολικά από 20 έως 21 βαθμούς και στα δυτικά στους 21 βαθμούς.

Την Τρίτη και την Τετάρτη δεν θα έχουμε φαινόμενα, αλλά την Πέμπτη στα ΒΔ σε Κέρκυρα και Ήπειρο θα έχουμε πολύ δυνατές βροχές και προς το βράδυ θα επηρεάσουν τη δυτική και βόρεια Θεσσαλία, αλλά και τη Μακεδονία.

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Την Παρασκευή θα έχουμε επίσης μια ζώνη βροχών στα δυτικά και το Σαββατοκύριακο 28/11 - 29/11 οι βροχές θα γίνουν πιο έντονες. Επίσης θα έχουμε αξιόλογες χιονοπτώσεις σε αρκετές ορεινές περιοχές ακόμη και σε ημιορεινές της βόρειας Ελλάδας και στη δυτική Μακεδονία.

Όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, το σημαντικότερο στοιχείο δεν είναι μόνο η επικείμενη ψυχρή μεταβολή, αλλά και το γεγονός ότι η θερμοκρασιακή ανάκαμψη που θα ακολουθήσει εκτιμάται πως θα είναι προσωρινή.

Παράλληλα, η δυτική Ελλάδα φαίνεται ότι θα δεχθεί τον μεγαλύτερο όγκο βροχοπτώσεων κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.

Ο Θοδωρής Κολυδάς, αναλύοντας τα τελευταία διαθέσιμα προγνωστικά δεδομένα, αναφέρει ότι η πρώτη πτώση της θερμοκρασίας θα σημειωθεί στα μέσα της εβδομάδας, ωστόσο δεν θα αποτελέσει τη μοναδική ψυχρή μεταβολή.

Η τάση για νέα υποχώρηση του υδραργύρου στις αρχές Δεκεμβρίου εμφανίζεται σε αρκετές περιοχές της χώρας, χωρίς ακόμη να μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια πόσο έντονη ή παρατεταμένη θα είναι.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στις βροχοπτώσεις, καθώς τα προγνωστικά σύνολα (ensembles) εμφανίζουν αυξημένη δραστηριότητα στη δυτική Ελλάδα.

«Η ατμόσφαιρα φαίνεται λοιπόν να προσανατολίζεται σταδιακά προς πιο χειμωνιάτικες συνθήκες, χωρίς όμως να λείπουν οι ενδιάμεσες, πρόσκαιρες θερμοκρασιακές ανακάμψεις», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Η εκτίμηση αυτή δείχνει ότι η μετάβαση προς τον χειμώνα δεν θα γίνει απότομα, αλλά μέσα από εναλλαγές θερμότερων και ψυχρότερων διαστημάτων.

Ο καιρός την Δευτέρα (23/11)

Περισσότερες βροχοπτώσεις αναμένονται σήμερα Δευτέρα (23/11), με τα φαινόμενα να επηρεάζουν κυρίως τη δυτική Ελλάδα, τα βορειοανατολικά τμήματα της χώρας, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη.

Καταιγίδες ενδέχεται να εκδηλωθούν στο βόρειο Ιόνιο, στην Ήπειρο, πιθανώς στη δυτική Μακεδονία, καθώς και στη Θράκη και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Οι δυτικοί άνεμοι θα ενισχυθούν, φτάνοντας στο Αιγαίο τα 7 μποφόρ, κυρίως στα νότια τμήματά του.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει σημαντική μεταβολή, αν και τοπικά ενδέχεται να σημειωθεί μικρή πτώση.