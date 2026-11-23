Οι δυσοίωνες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ελληνική οικονομία, η αισιοδοξία της κυβέρνησης.

Τον κώδωνα κινδύνου που εκπέμπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και που είναι σε πλήρη αναντιστοιχία με την αθεράπευτη αισιοδοξία της ελληνικής κυβέρνησης αναδεικνύει το K-Rerport των Κώστα Καλλίτση και Παύλου Τσίμα. Το οποίο Κ-Rerport, ως γνωστόν, κυκλοφορεί καθημερινά σε συνδρομητική βάση με πλούσια ύλη. Αναδημοσιεύουμε:

Οι δυσοίωνες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ελληνική οικονομία, σε πλήρη διάσταση με τις (προεκλογικές) κυβερνητικές, είναι το σημαντικό θέμα των ημερών. Σύμφωνα με την Κομισιόν, η σύγκλισή μας με την υπόλοιπη Ευρώπη φρενάρει, γιατί οι επενδύσεις εξασθενούν περαιτέρω ενώ το δημογραφικό μας δίνει την χαριστική βολή:

Η απόκλιση: Η κυβέρνηση επιμένει ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί 2,0% φέτος και 2,3% το 2027, η Κομισιόν προβλέπει 1,8% φέτος, 1,5% το 2027 και το 2028, πέφτει στους μέσους όρους της ΕΕ. Λέει, δηλαδή, ότι η αύξηση του ελληνικού ΑΕΠ πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο ήταν προσωρινή, οφειλόταν στους πόρους του ΤΑΑ, άρα η -από τα χρόνια της κρίσης- απόκλιση της ελληνικής από τις άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες διαιωνίζεται. Η σύγκλιση σταματά.

Οι επενδύσεις: Αυτό –εξηγεί- οφείλεται στην κατανάλωση, αφού η ακρίβεια διαβρώνει την αγοραστική δύναμη των μισθών, κυρίως όμως οφείλεται στην εξασθένιση του ρυθμού των επενδύσεων. Χάρη στο ΤΑΑ οι επενδύσεις αυξήθηκαν 9,5% το 2023, 8% πέρσι, 7,3% φέτος. Χωρίς το ΤΑΑ οι ρυθμοί τους πέφτουν στο 2,5% το 2027 και στο 2,6% το 2028.

Οι προοπτικές θα είναι ακόμη χειρότερες αν δεν αντιμετωπισθεί το δημογραφικό:

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Το δημογραφικό: Μια οικονομία μεγαλώνει είτε επειδή αυξάνεται η παραγωγικότητα είτε επειδή αυξάνεται ο αριθμός όσων εργάζονται. Στην πρώτη είμαστε ουραγοί. Και λόγω του δημογραφικού, στην Έκθεσή της για τη Γήρανση του Πληθυσμού η Κομισιόν προβλέπει μέσο ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ μας 1,5% μόνο μέχρι το 2030 και μόλις 0,8% στη 10ετία 2031-40. Επί του θέματος η ανάλυση του Κώστα Καλλίτση από την Καθημερινή:

Ανάλυση: Κομισιόν: Αποκλίνετε… - του Κώστα Καλλίτση, εδώ.

Η κυβέρνηση απέφυγε να σχολιάσει τις προβλέψεις της Κομισιόν, στέλνοντας σαφές σήμα αποσιώπησής τους. Και με μόνη αλλαγή την αύξηση του πληθωρισμού στο 4% φέτος, προχώρησε στην κατάρτιση του Προϋπολογισμού 2027 με βάση τις δικές της αισιόδοξες υποθέσεις, εδώ. Όχι εντελώς…

Διπλή γλώσσα: Για πρώτη φορά στην ιστορία, ο Προϋπολογισμός έχει και ψιλά γράμματα. Οι συζητήσεις με το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων και οι διαπραγματεύσεις με τις Βρυξέλλες είχαν ως κατάληξη μια ενδιάμεση λύση: Το υπουργείο Οικονομικών, στο τέλος της Εισηγητικής Έκθεσης φιλοξενεί τρία άλλα σενάρια ως ενδεχόμενα, διαφορετικά από το επίσημο, που προσεγγίζουν τις προβλέψεις της Κομισιόν –ενδεχομένως για να εξασφαλιστεί η ανοχή των αρμόδιων ευρωπαϊκών υπηρεσιών.

Αρνητικά σενάρια: Υπάρχει λοιπόν (α) σενάριο για 10% χαμηλότερες ιδιωτικές επενδύσεις, που οδηγεί σε μείωση 6% των συνολικών επενδύσεων και μείωση 0,8% του ΑΕΠ, ήτοι σε μεγέθυνση μόνο 1,5% -όπως προβλέπει η Κομισιόν. (β) Το σενάριο αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ κατά 1,5 μονάδες, όπερ οδηγεί σε περαιτέρω μείωση 0,25% του ΑΕΠ. Και (γ) το σενάριο για πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολ/ βαρέλι, που απομειώνει το πραγματικό ΑΕΠ 0,4% επιπλέον. Μπορείτε να τα διαβάσετε στην Εισηγητική Έκθεση, εδώ, σελ. 216 -218.