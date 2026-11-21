Οι δημόσιες επενδύσεις θα είναι μειωμένες σε σχέση με το 2026, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό.

Στα 11 δισ. ευρώ διαμορφώνεται ο Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων για το 2027, με την κυβέρνηση να αυξάνει τα κονδύλια για έργα υποδομών, μεταφορές, ενέργεια, επιχειρήσεις και περιφερειακή ανάπτυξη, προκειμένου να καλύψει μέρος του κενού που αφήνει η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης το 2026.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του κρατικού προϋπολογισμού, οι δημόσιες επενδύσεις θα είναι μειωμένες σε σχέση με το 2026, όταν οι συνολικές δαπάνες αναμένεται να φτάσουν τα 16,992 δισ. ευρώ. Η μείωση αγγίζει το 35,3% και οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι ολοκληρώνεται η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ωστόσο, χωρίς τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, ο προϋπολογισμός επενδύσεων αυξάνεται κατά 12,2%, καθώς από τα 9,8 δισ. ευρώ το 2026 ανεβαίνει στα 11 δισ. ευρώ το 2027.

Από τα συνολικά κονδύλια, τα 7 δισ. ευρώ προορίζονται για συγχρηματοδοτούμενα έργα, δηλαδή επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.

Τα υπόλοιπα 4 δισ. ευρώ θα προέλθουν από εθνικούς πόρους, για έργα και παρεμβάσεις που χρηματοδοτεί το ελληνικό κράτος.

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Οι δημόσιες επενδύσεις θα αντιστοιχούν περίπου στο 4% του ΑΕΠ

Σε σύγκριση με το 2026, τα κονδύλια του εθνικού σκέλους αυξάνονται κατά 11,1%, ενώ εκείνα του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους κατά 12,9%.

Οι δημόσιες επενδύσεις θα αντιστοιχούν περίπου στο 4% του ΑΕΠ, ποσοστό υψηλότερο από εκείνο που καταγραφόταν την περίοδο 2016-2019.

Βασική προτεραιότητα αποτελούν τα έργα υποδομών, οι μεταφορές, η ενέργεια, η προστασία του περιβάλλοντος και η ενίσχυση των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, προβλέπονται χρηματοδοτήσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την πράσινη μετάβαση, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Σημαντικό μέρος των επενδυτικών προγραμμάτων αφορά επίσης την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τη συντήρηση και επέκταση δικτύων, καθώς και την αντιμετώπιση των συνεπειών από φυσικές καταστροφές.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, κυρίως μέσω του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, το οποίο διαθέτει συνολικούς πόρους 28,62 δισ. ευρώ για ολόκληρη την προγραμματική περίοδο.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, με βασικό προϋπολογισμό 13,548 δισ. ευρώ, που θα χρηματοδοτήσει έργα σε υπουργεία και περιφέρειες, τα οποία δεν πρόλαβαν να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης.