Προκειμένου να προκύψει ένα ακόμα “ματωμένο” πρωτογενές πλεόνασμα, τα συνολικά φορολογικά έσοδα προβλέπεται να φτάσουν στο δυσθεώρητο ύψος των 77,9 δισ. ευρώ, σημειώνει για τον προϋπολογισμό του 2027 το ΚΚΕ.

Ένα ακόμα εργαλείο αναδιανομής πλούτου υπέρ των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, χαρακτηρίζει τον προϋπολογισμό 2027 που κατατέθηκε στη Βουλή το ΚΚΕ.

«Ο νέος προϋπολογισμός της φοροληστείας, των “οροφών” στις δαπάνες για τις λαϊκές ανάγκες και της πολεμικής προετοιμασίας, απορρίπτεται και επιστρέφεται πίσω στα κυβερνητικά επιτελεία με τη σημείωση ότι ο λαός δεν θα δεχτεί άλλες θυσίες για τους πολέμους και τα κέρδη των εκμεταλλευτών του» σχολιάζει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ.

Σημειώνει ακόμα πως «ενδεικτικό της ληστείας του λαϊκού εισοδήματος και της κυβερνητικής κοροϊδίας είναι ότι, προκειμένου να προκύψει ένα ακόμα “ματωμένο” πρωτογενές πλεόνασμα, τα συνολικά φορολογικά έσοδα προβλέπεται να φτάσουν στο δυσθεώρητο ύψος των 77,9 δισ. ευρώ, με τα λαϊκά στρώματα να πληρώνουν σταθερά το 95% από αυτά. Πρόκειται για ποσό 35 φορές μεγαλύτερο από το ύψος των υποτιθέμενων “μέτρων στήριξης” της ΔΕΘ, που πριν λίγες μέρες ψήφισε η κυβέρνηση μαζί με το ΠΑΣΟΚ!»

Το ΚΚΕ τονίζει ότι ακόμα και στο πιο αισιόδοξο σενάριο «η ακρίβεια θα συνεχίσει να εξανεμίζει τα εισοδήματα, ενώ οι πραγματικοί μισθοί βρίσκονται σε επίπεδα χαμηλότερα του μακρινού 2009, εξαιτίας των μνημονιακών νόμων όλων των κυβερνήσεων και των “κοινωνικών συμφωνιών” της κυβέρνησης, του κεφαλαίου και των εργατοπατέρων».

Επισημαίνει ότι «ο κρατικός προϋπολογισμός του 2027 αποτελεί ένα ακόμα εργαλείο αναδιανομής πλούτου υπέρ των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, για τους οποίους προβλέπονται και πολλά νέα “δωράκια”, με αύξηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, πρόσθετες χρηματοδοτήσεις και εγγυήσεις για επιχειρήσεις, νέες φοροαπαλλαγές και λοιπά “επενδυτικά κίνητρα”« και απαντά πως «από τη σκοπιά των λαϊκών συμφερόντων δεν μπορούν να δώσουν οι “σικέ” αντιπαραθέσεις της κυβέρνησης και των κομμάτων της βολικής αντιπολίτευσης που στόχο έχουν να κρύψουν ότι μοιράζονται τις ίδιες δεσμεύσεις σε κεφάλαιο και ΕΕ, που αποτελούν το κοινό τους κυβερνητικό πρόγραμμα. Άλλωστε, κάθε χρόνο, όλοι μαζί υπερψηφίζουν της στρατιωτικές δαπάνες του προϋπολογισμού, για να χρηματοδοτείται η επικίνδυνη πολεμική εμπλοκή της χώρας στο πλευρό των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - Ισραήλ».

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Το ΚΚΕ κλείνει την ανακοίνωσή του απευθύνοντας κάλεσμα για «μαζική συμμετοχή στη γενική απεργία της 25ης Νοέμβρη, διεκδικώντας ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, Συλλογικές Συμβάσεις, μέτρα προστασίας του εισοδήματος και κάλυψη των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Σε συμπόρευση με το ΚΚΕ, οι εργαζόμενοι μπορούν να αντιπαλέψουν και να ανατρέψουν την πολιτική που μετατρέπει τις ανάγκες τους σε “κόστος” και τις θυσίες τους σε “καύσιμο” για την κερδοφορία των λίγων» καταλήγει η ανακοίνωση.