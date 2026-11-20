Ψυχρές αέριες μάζες κατευθύνονται προς τα Βαλκάνια – Τι προβλέπει ο Ζιακόπουλος για τον καιρό των επόμενων ημερών.

Αλλαγή στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία της Ευρώπης αναμένεται τις επόμενες ημέρες γεγονός που θα επηρεάσει σημαντικά τον καιρό τόσο στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη όσο και στη χώρα μας σύμφωνα με τον Δημήτρη Ζιακόπουλου. Στη νέα του μετεωρολογική ανάλυση τονίζει εμφατικά δυο ημερομηνίες κλειδιά που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του καιρού καθώς διαφαίνεται σημαντική μεταφορά ψυχρών αερίων μαζών.

Η πρώτη κρίσιμη φάση την Κυριακή

Η πρώτη σημαντική εξέλιξη αναμένεται την Κυριακή, με την οργάνωση του αντικυκλωνικού μπλοκαρίσματος τύπου «Ωμέγα», το οποίο θα εκτείνεται από τον βορειοανατολικό Ατλαντικό έως τη βορειοδυτική Ρωσία. Η συγκεκριμένη διάταξη θα οδηγήσει στη δημιουργία δύο ατμοσφαιρικών διαταραχών. Η πρώτη θα επηρεάσει και την Ελλάδα από το βράδυ της Κυριακής και κατά τη διάρκεια της Δευτέρας, σε συνδυασμό με το γεωγραφικό ανάγλυφο της χώρας.

Η δεύτερη διαταραχή θα μεταφέρει πολύ ψυχρές αέριες μάζες αρκτικής προέλευσης προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη, καθώς και τα βόρεια Βαλκάνια.

Η Τρίτη θα κρίνει την πορεία του ψύχους

Η δεύτερη και ιδιαίτερα σημαντική φάση αναμένεται την Τρίτη, καθώς τότε θα διαμορφωθούν οι συνθήκες για το κατά πόσο οι πολύ ψυχρές αέριες μάζες θα κινηθούν προς την περιοχή μας. Όπως επισημαίνει στην ανάλυση του ο κ. Ζιακόπουλος, ψυχρότερες αέριες μάζες αναμένεται να επηρεάσουν τις κεντρικές και βόρειες περιοχές της Ελλάδας, ωστόσο δεν φαίνεται να είναι τόσο ψυχρές όσο θα μπορούσαν να είναι σε περίπτωση που η ψυχρή αέρια μάζα κατέβαινε νοτιότερα, φτάνοντας έως τη Μεσόγειο. Μάλιστα, οι πιθανότητες να επεκταθεί το έντονο ψύχος μέχρι τη νότια Ελλάδα εμφανίζονται περιορισμένες, με βάση τα σημερινά προγνωστικά δεδομένα.

Σε κάθε περίπτωση ο κ. Ζιακόπουλος επισημαίνει ότι η εξέλιξη του καιρού θα καθοριστεί εν πολλοίς από το πώς θα κινηθεί ο αντικυκλώνας των Αζορών σε σχέση με τον Ισλανδο-Σκανδιναβικό αντικυκλώνα. Η συγκεκριμένη ατμοσφαιρική διάταξη φαίνεται ότι θα ευνοήσει σταδιακά την ανάπτυξη αντικυκλωνικής κυκλοφορίας στη δυτική Μεσόγειο, η οποία ενδέχεται να επεκταθεί προς τα ανατολικά. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα «ψυχρές αέριες μάζες θα μεταφερθούν και στις κεντρικές και βόρειες περιοχές της χώρας μας, την Τρίτη αλλά αυτές δεν θα είναι τόσο ψυχρές όσο θα ήταν αν η μεσημβρινή κυκλοφορία επεκτείνονταν ως τη Μεσόγειο.»

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Πρόγνωση Ζιακόπουλου: Αλλάζει η ατμοσφαιρική κυκλοφορία - Οι δύο κρίσιμες φάσεις που θα καθορίσουν τον καιρό στη χώρα μας

Ο Σκανδιναβικός αντικυκλώνας είναι συνήθως ένας αντικυκλώνας εμποδιστής που ευθύνεται για τη μεταφορά πολύ ψυχρών αερίων μαζών από τη Β-ΒΔ Ρωσία προς τις χώρες της ανατολικής, κεντρικής και ενίοτε της δυτικής Ευρώπης. Αναφορικά με την επίδρασή του στις μεσογειακές περιοχές, αποτελεί τη βασική αιτία της καθόδου ενός κλάδου του πολικού αεροχειμάρρου στη Μεσόγειο που τη μετατρέπει σε πεδίο κυκλωνικής δραστηριότητας. Οι όροι Ισλανδο-Σκανδιναβικός αντικυκλώνας ή Γροιλανδο-Ισλανδικός αντικυκλώνας αναφέρονται στις προς τα δυτικά της Σκανδιναβίας εγκαταστάσεις σχεδόν στάσιμων αντικυκλώνων που δεν επηρεάζουν με τον ίδιο ακριβώς τον καιρό της Ευρώπης. Σε κάθε περίπτωση -συνδυαστικά ή μη με τους προαναφερθέντες αντικυκλώνες- σημαντική επίδραση στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία της ηπείρου μας έχει και ο αντικυκλώνας των Αζορών.

Αναφορικά με την ατμοσφαιρική κυκλοφορία στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και της νέας εβδομάδας, δύο είναι οι κρίσιμες φάσεις της. Η πρώτη από αυτές, η φάση της Κυριακής -με την οργάνωση του μπλοκαρίσματος τύπου «Ωμέγα» στη Β. Ευρώπη που εκτείνεται από τον ΒΑ Ατλαντικό ως τη ΒΔ Ρωσία- θα οδηγήσει στη δημιουργία: (α) της διαταραχής Δ1 που θα επηρεάσει και τη χώρα μας σε συνδυασμό με το ανάγλυφό της από το βράδυ της Κυριακής και στη διάρκεια της Δευτέρας και (β) της διαταραχής Δ2 που θα μεταφέρει στην κεντροανατολική Ευρώπη και τα Β. Βαλκάνια πολύ ψυχρές αέριες μάζες αρκτικής προέλευσης.

Η δεύτερη κρίσιμη φάση είναι εκείνη της Τρίτης , η οποία θα είναι καθοριστική για τη μεταφορά πολύ ψυχρών αερίων μαζών προς την περιοχή μας. Προφανώς, με την κλίση των ψυχρών μετώπων, ψυχρές αέριες μάζες θα μεταφερθούν και στις κεντρικές και βόρειες περιοχές της χώρας μας, αλλά αυτές δεν θα είναι τόσο ψυχρές όσο θα ήταν αν η μεσημβρινή κυκλοφορία επεκτείνονταν ως τη Μεσόγειο. Αν και ο χάρτης της Τρίτης είναι προγνωστικός και ως τότε κάποια πράγματα μπορεί να αλλάξουν, οι πιθανότητες να κατεβεί το κρύο ως τη νότια χώρα είναι περιορισμένες. Οι «διαστάσεις» του μπλοκαρίσματος τύπου «Ωμέγα που δεν είναι ανεξάρτητες από το γεγονός της «μη συνεργασίας» του αντικυκλώνα των Αζορών με τον Ισλανδο-Σκανδιναβικό αντικυκλώνα και άλλοι παράγοντες θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη αντικυκλωνικής κυκλοφορίας στη Δ. Μεσόγειο η οποία φαίνεται ότι σταδιακά θα επεκταθεί ανατολικά.