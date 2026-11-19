Δείτε τον πίνακα κερδών του Τζόκερ - 1,6 εκατ. ευρώ μοιράζει την Κυριακή (22/11).

Πραγματοποιήθηκε η σημερινή (19/11) κλήρωση του Τζόκερ, για πάνω από 1,3 εκατ. ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

Οι σημερινοί τυχεροί αριθμοί είναι 15, 34, 39, 40, 42 και Τζόκερ το 4.

Στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ συνεχίστηκαν τα τζακ ποτ, ενώ ούτε στη δεύτερη κατηγορία εντοπίστηκαν νικητές. Ένα δελτίο κερδίζει 2.500 ευρώ στη τρίτη κατηγορία (4+1). Στην επόμενη κλήρωση, την Κυριακή (22/11), το Τζόκερ θα μοιράσει τουλάχιστον 1,6 εκατ. ευρώ στους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας.

Τζόκερ: Ο πίνακας κερδών

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Η κλήρωση του Τζόκερ

{https://www.youtube.com/watch?v=4t0kg83Q0mQ}

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