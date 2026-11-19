Ένα κλίμα φόβου και ανασφάλειας πλανάται πάνω από την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τα νοικοκυριά των Ευρωπαίων να έχουν βασικά αποθέματα για 72 ώρες για περίπτωση πολέμου, φυσικών καταστροφών και κυβερνοεπιθέσεων.

Σε αγώνα δρόμου για τη δημιουργία κιτ επιβίωσης 72 ωρών έχουν επιδοθεί χιλιάδες ελληνικά νοικοκυριά, μετά τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προετοιμασία των πολιτών απέναντι σε ενδεχόμενες κρίσεις. Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στα μέσα Νοεμβρίου, οι πωλήσεις ειδών φωτισμού για κάμπινγκ εξαπλασιάστηκαν, ενώ κατακόρυφη αύξηση καταγράφεται στις αγορές ραδιοφώνων με μπαταρίες, κονσερβών, γεννητριών και έτοιμων κιτ επιβίωσης. Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η εκτόξευση των πωλήσεων αντηλιακών, οι οποίες υπερτετραπλασιάστηκαν σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αποτυπώνοντας την κινητοποίηση των καταναλωτών για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων.

Η καταναλωτική αυτή στροφή συνδέεται με τις κατευθυντήριες γραμμές που παρουσίασε η Κομισιόν στις 3 Νοεμβρίου, καλώντας τα νοικοκυριά να διαθέτουν βασικά εφόδια ώστε να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους για τουλάχιστον 72 ώρες σε περίπτωση κρίσης. Στις συστάσεις περιλαμβάνονται αποθέματα νερού και τροφίμων, φάρμακα, φακοί, ραδιόφωνα με μπαταρίες, φορτιστές κινητών τηλεφώνων, μετρητά και αντίγραφα σημαντικών εγγράφων. Πρόκειται για προληπτικά μέτρα ετοιμότητας και όχι για προειδοποίηση επικείμενου κινδύνου. Ωστόσο, οι ανακοινώσεις φαίνεται πως επηρέασαν άμεσα τις αγοραστικές συνήθειες των Ελλήνων.

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της NielsenIQ για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2026. Οι πωλήσεις τροφίμων αυξήθηκαν κατά 9,4%, σημειώνοντας άνοδο 16,44 εκατ. ευρώ, ενώ τα είδη νοικοκυριού ενισχύθηκαν κατά 12,2%. Στις επιμέρους κατηγορίες, τα αντηλιακά κατέγραψαν αύξηση 322,6%, τα έτοιμα γεύματα 151,4% και το luncheon meat 127,3%. Αυξημένη ζήτηση παρατηρείται επίσης για κονσέρβες ψαριού, σούπες, ζυμαρικά και πλαστικά γάντια, με τα τελευταία να εμφανίζουν άνοδο 24,2%.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η κινητικότητα στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Σύμφωνα με στοιχεία της Skroutz, το διάστημα 3-5 Νοεμβρίου οι πωλήσεις φωτιστικών κάμπινγκ αυξήθηκαν κατά 535%, ενώ ο τζίρος στις γεννήτριες ενισχύθηκε κατά 461%, στα ραδιόφωνα κατά 358% και στα έτοιμα κιτ επιβίωσης κατά 356%.

Κλίμα φόβου και κιτ επιβίωση 72 ωρών

Ένα κλίμα φόβου και ανασφάλειας πλανάται πάνω από την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τα νοικοκυριά των Ευρωπαίων να έχουν βασικά αποθέματα για 72 ώρες για περίπτωση πολέμου, φυσικών καταστροφών και κυβερνοεπιθέσεων.

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Στην Βρετανία γίνονται τα ίδια, μαζί με την προτροπή στις ένοπλες δυνάμεις για ετοιμότητα αντιμετώπισης μεγάλου πολέμου σε διάστημα 1.000 ημερών.

Στις ΗΠΑ το Πεντάγωνο έδωσε οδηγίες στις αμερικανικές βάσεις να προετοιμαστούν για διεξαγωγή επιχειρήσεων διάρκειας 90 ημερών, χωρίς υποστήριξη από εξωτερικές πηγές ανεφοδιασμού ή ενεργειακές.

Κυβερνοεπιθέσεις, σαμποτάζ, υποθαλάσσια καλώδια επικοινωνιών και ηλεκτρικά, αγωγοί μεταφοράς φυσικού αερίου, ανεφοδιαστικές αλυσίδες, ημιαγωγοί, φαρμακευτικές βιομηχανίες, ορυχεία κρίσιμων πρώτων υλών, μπορούν να βρεθούν στην πρώτη γραμμή των εχθρικών προσβολών, όπως συμβαίνει τώρα στην Ουκρανία.

Η τελευταία κατάρρευση των συστημάτων επικοινωνιών των αμερικανικών αεροδρομίων αποδεικνύει ότι δεν χρειάζεται καν πόλεμος ή δολιοφθορά από κάποιο εχθρό για να αποδιοργανωθούν ολόκληρα συστήματα μεταφορών και επικοινωνιών. Αρκεί η έλλειψη συντήρησης και η αλόγιστη επέκταση δικτύων και αγωγών, με σκοπό το γρήγορο κέρδος, μαζί με την βιαστική στήριξη στην Τεχνητή Νοημοσύνη, για να αποσυντονισθεί το σύστημα.