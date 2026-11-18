Για τις μεταβιβάσεις ακινήτων, η απόφαση διευκρινίζει ότι το Πιστοποιητικό Πληρότητας εκδίδεται ανά αυτοτελή ιδιοκτησία που μεταβιβάζεται.

Αλλαγές στη διαδικασία καταχώρισης των ακινήτων στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου και στην έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών φέρνει νέα απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι ρυθμίσεις αφορούν τον τρόπο καταγραφής οικοπέδων, κτιρίων και αυτοτελών ιδιοκτησιών, τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι μηχανικοί, καθώς και τη διαδικασία έκδοσης Πιστοποιητικού Πληρότητας για τις μεταβιβάσεις. Ιδιαίτερη πρόβλεψη εισάγεται για δημόσια κτίρια που βρίσκονται σε μεγάλες ενιαίες εκτάσεις.

Η απόφαση τροποποιεί το υφιστάμενο πλαίσιο του 2021 και εξειδικεύει τα στάδια συμπλήρωσης της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου. Η σημαντικότερη διαφοροποίηση αφορά τα δημόσια κτιριακά συγκροτήματα που βρίσκονται σε ενιαία οικόπεδα ή γήπεδα έκτασης τουλάχιστον 50 στρεμμάτων. Στις περιπτώσεις αυτές, εφόσον υπάρχουν διακριτά δημόσια κτίρια με λειτουργική αυτοτέλεια, επιτρέπεται η ξεχωριστή καταχώρισή τους και η έκδοση πιστοποιητικού ανά κτίριο ή κτιριακή ενότητα. Για παράδειγμα, σε ένα μεγάλο δημόσιο συγκρότημα που περιλαμβάνει διαφορετικά κτίρια διοικητικών υπηρεσιών, τα οποία λειτουργούν ανεξάρτητα μεταξύ τους, μπορεί να πραγματοποιείται αυτοτελής καταχώριση κάθε κτιρίου, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Η διαδικασία συμπλήρωσης της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας πραγματοποιείται σε δύο στάδια. Αρχικά, ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός αναζητά το οικόπεδο ή γήπεδο στο ηλεκτρονικό μητρώο, χρησιμοποιώντας στοιχεία όπως η διεύθυνση και ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ). Εάν δεν υπάρχει προηγούμενη εγγραφή, δημιουργεί νέα καταχώριση και εντοπίζει γεωχωρικά το ακίνητο μέσω της διασύνδεσης με το Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Στη συνέχεια συμπληρώνει πληροφορίες για την επιφάνεια, τα κτίσματα, τους ορόφους, τις αυτοτελείς ιδιοκτησίες και τους κοινόχρηστους χώρους. Για παράδειγμα, σε οικόπεδο με τριώροφη πολυκατοικία καταγράφονται τα χαρακτηριστικά του οικοπέδου, ο αριθμός των ορόφων και των διαμερισμάτων, καθώς και η ύπαρξη κοινόχρηστων χώρων. Εάν το οικόπεδο έχει ήδη καταχωριστεί, ο μηχανικός χρησιμοποιεί την υπάρχουσα εγγραφή χωρίς να επαναλάβει τη διαδικασία.

Τι ισχύει για διαμερίσματα και πολυκατοικίες

Το δεύτερο στάδιο αφορά την καταχώριση κάθε αυτοτελούς ιδιοκτησίας. Όταν υπάρχει σύσταση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, κάθε διαμέρισμα ή άλλη αυτοτελής ιδιοκτησία καταχωρίζεται χωριστά. Για παράδειγμα, σε πολυκατοικία με δέκα διαμερίσματα δημιουργούνται δέκα αντίστοιχες καταχωρίσεις ιδιοκτησιών, ενώ προβλέπεται ξεχωριστή καταχώριση για το σύνολο των κοινόχρηστων χώρων. Ωστόσο, η ολοκλήρωση της καταχώρισης ενός διαμερίσματος δεν προϋποθέτει την προηγούμενη καταχώριση των κοινοχρήστων. Αντίθετα, σε ενιαίο οικόπεδο με δύο κατοικίες που δεν αποτελούν χωριστές ιδιοκτησίες, πραγματοποιείται μία καταχώριση, ανεξάρτητα από τον αριθμό των κτισμάτων. Η διαφοροποίηση αυτή έχει σημασία για τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται ο ηλεκτρονικός φάκελος κάθε ακινήτου.

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Στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα καταχωρίζονται οι οικοδομικές άδειες, οι αναθεωρήσεις, οι δηλώσεις τακτοποίησης αυθαιρέτων και τα στοιχεία των επιφανειών ανά όροφο. Για τις υπαγωγές στους νόμους 4178/2013, 4495/2017 και 5306/2026 απαιτείται αναφορά στην κατάσταση της δήλωσης και στην εξόφληση του 30% ή ολόκληρου του προστίμου. Για παράδειγμα, εάν ιδιοκτήτης έχει δηλώσει αυθαίρετο κλειστό ημιυπαίθριο χώρο, ο μηχανικός καταγράφει τα αντίστοιχα στοιχεία της δήλωσης και την επιφάνεια που προκύπτει από αυτήν. Παράλληλα, υποβάλλονται σχέδια, πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης και στοιχεία στατικού ελέγχου, όπου απαιτούνται. Εάν τα υφιστάμενα σχέδια δεν αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση, προβλέπεται η σύνταξη νέων σχεδίων.

Για τις μεταβιβάσεις ακινήτων, η απόφαση διευκρινίζει ότι το Πιστοποιητικό Πληρότητας εκδίδεται ανά αυτοτελή ιδιοκτησία που μεταβιβάζεται. Έτσι, εάν πωλείται ένα διαμέρισμα σε πολυκατοικία είκοσι κατοικιών, το πιστοποιητικό αφορά το συγκεκριμένο διαμέρισμα και όχι υποχρεωτικά ολόκληρη την πολυκατοικία. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκδίδεται απόσπασμα με μοναδικό κωδικό και κλειδί γνησιότητας. Προβλέπεται, τέλος, δυνατότητα επικαιροποίησης από επόμενο εξουσιοδοτημένο μηχανικό, χωρίς όμως να επιτρέπεται ταυτόχρονη τροποποίηση της ίδιας καταχώρισης κατά την επεξεργασία της.