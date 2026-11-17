Από τις Μαλάδες στον Καρτερό και τώρα στους Αθανάτους.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, που αναζητεί εδώ και μήνες κατάλληλο χώρο για την προσωρινή φιλοξενία μεταναστών στην Κρήτη, βρίσκεται πλέον σε δημόσια διαφωνία ακόμη και με την Πολεοδομία του Δήμου Ηρακλείου.

Η τελευταία εξέλιξη σημειώθηκε την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, όταν κάτοικοι των Αθανάτων κατήγγειλαν ότι συνεχίζονται εργασίες στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη, παρά την ύπαρξη απόφασης της Πολεοδομίας για διακοπή τους. Σύμφωνα με το τοπικό Cretaone, ζητήθηκε παρέμβαση της Αστυνομίας, ενώ οργανώθηκε νέα κινητοποίηση. Το κατά πόσον οι συγκεκριμένες εργασίες εμπίπτουν στην απόφαση διακοπής παραμένει αντικείμενο ελέγχου.

Οι Αθάνατοι δεν αποτελούν την πρώτη επιλογή που προκαλεί αντιδράσεις. Τον Μάρτιο είχε εξεταστεί η περιοχή των Μαλάδων, όπου κάτοικοι και επαγγελματίες αντέδρασαν στη σχεδιαζόμενη εγκατάσταση. Τον Μάιο, το θέμα έφτασε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης. Ακολούθησε η πρόταση για το πρώην ΚΤΕΟ στον Καρτερό, η οποία επίσης συνάντησε αντιρρήσεις.

Στην τηλεδιάσκεψη της 11ης Ιουνίου, με τη συμμετοχή του Πλεύρη, του περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη και των οκτώ δημάρχων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, διαπιστώθηκε ότι η εξεύρεση κοινά αποδεκτού χώρου παρέμενε ανοιχτή. Τελικά, το υπουργείο προχώρησε στον σχεδιασμό για τις πρώην αποθήκες Σκουλούδη στους Αθανάτους.

Στη συνάντηση της 8ης Σεπτεμβρίου με την κρητική αντιπροσωπεία, ο Πλεύρης υποστήριξε ότι είχαν εξεταστεί συνολικά 12 διαφορετικοί χώροι πριν επιλεγούν οι Αθάνατοι. Παράλληλα, εμφανίστηκε διατεθειμένος να επανεξετάσει τη χωροθέτηση, εφόσον Δήμος και Περιφέρεια καταθέσουν συγκεκριμένη, εφαρμόσιμη εναλλακτική πρόταση.

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Το υπουργείο επικαλείται την πίεση από τις αυξημένες μεταναστευτικές αφίξεις και την ανάγκη άμεσης λειτουργίας υποδομών. Από την άλλη πλευρά, η Αυτοδιοίκηση θέτει ζητήματα καταλληλότητας, αδειοδοτήσεων και συνεννόησης με τις τοπικές κοινωνίες.

Έτσι, η υπόθεση έχει αποκτήσει χαρακτηριστικά μιας παρατεταμένης διαπραγμάτευσης ανάμεσα στην κεντρική κυβέρνηση και τους τοπικούς θεσμούς, με τους κατοίκους να παρεμβαίνουν μέσω κινητοποιήσεων και προσφυγών.

Και ενώ οι ροές από τη Λιβύη έχουν γίνει ανεξέλεγκτες, ο Πλεύρης προωθεί τη δημιουργία χώρων κράτησης μεταναστών στη Ρουάντα μαζί με τους "σκληρούς" της Ευρώπης. Πού να ήξεραν στην Αυστρία και στη Δανία ότι δεν μπορεί καν να φτιάξει δομή στην Κρήτη...

Α.