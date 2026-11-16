Έφυγε 15 μηνών βρέφος παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Σοκ και θρήνος για τον χαμό του μόλις 15 μηνών βρέφους, το οποίο «έσβησε» στη ΜΕΘ του ΠαΓΝΗ, παρά τις τιτάνιες προσπάθειες των γιατρών να το κρατήσουν στη ζωή καθώς το παιδάκι φέρεται να ήπιε ποσότητα καθαρής βενζίνης.

Πώς φέρεται να συνέβη το τραγικό γεγονός

Όπως αναφέρει το του Cretalive.gr, η μητέρα, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, φέρεται να είπε ότι πήγε για λίγο στην τουαλέτα. Στην συνέχεια και όσο εκείνη έπλυνε τα χέρια της στον νιπτήρα, το αγοράκι φέρεται να βρήκε σε χαμηλό ντουλάπι το μπουκαλάκι με την βενζίνη και να ήπιε, χωρίς εκείνη να το αντιληφθεί.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, ο παιδί μεταφέρθηκε το βράδυ της Κυριακής εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τον υποδιοικητή του ΠΑΓΝΗ, κ. Στέλιο Κτενιαδάκη, οι γιατροί από την πρώτη στιγμή έπεσαν πάνω του δίνοντας τιτάνια μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή. Αμεσα μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ Παίδων, εκεί όπου συνεχίστηκαν οι προσπάθειες για να κερδίσει τη μάχη με τον θάνατο.

Δυστυχώς, παρά τις υπεράνθρωπες και αγωνιώδεις προσπάθειες όλου του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, αγοράκι άφησε την τελευταία του πνοή.