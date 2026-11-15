Το ζευγάρι, ηλικίας 21 και 26 ετών, αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού διά παραλείψεως και ενδοοικογενειακή βία.

Στον μεταβολισμό του τεσσάρων μηνών παιδιού τους και όχι στην ανεπαρκή σίτισή του απέδωσαν οι γονείς την εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση της υγείας του, κατά τη διάρκεια των απολογιών τους ενώπιον του ανακριτή στην Πάτρα. Οι ισχυρισμοί τους, ωστόσο, δεν άλλαξαν την εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκιση και των δύο.

Η υπόθεση αφορά το βρέφος που είχε μεταφερθεί σε ημιθανή κατάσταση στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, τα ξημερώματα της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου, παρουσιάζοντας σοβαρά προβλήματα υγείας και έχοντας υποστεί υπογλυκαιμικό κώμα.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, κατά την απολογία τους οι δύο γονείς αρνήθηκαν ότι το παιδί τους είχε υποστεί υποσιτισμό, υποστηρίζοντας ότι η εικόνα της υγείας του οφειλόταν στον μεταβολισμό του και όχι στην έλλειψη τροφής.

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Το ζευγάρι, ηλικίας 21 και 26 ετών, αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού διά παραλείψεως και ενδοοικογενειακή βία.

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Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους, οι δικαστικές αρχές αποφάσισαν την προσωρινή κράτησή τους και οι δύο οδηγήθηκαν στη φυλακή.

Οι κατηγορούμενοι έχουν ακόμη έξι παιδιά.

Το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε ημιθανή κατάσταση

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν το τεσσάρων μηνών αγοράκι μεταφέρθηκε από καταυλισμό στην περιοχή της Εγλυκάδας στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας.

Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το βρέφος βρισκόταν σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση, καθώς είχε υποστεί υπογλυκαιμικό κώμα και παρουσίαζε ενδείξεις σοβαρού υποσιτισμού. Παράλληλα, εντοπίστηκαν τραύματα στα πόδια του, για τα οποία εξετάζεται το ενδεχόμενο να προέρχονται από δαγκώματα τρωκτικών.

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, στο Ρίο, όπου οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή του.

Αποσωληνώθηκε το μωρό – Βελτιώνεται η υγεία του

Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του βρέφους είναι ενθαρρυντικά. Μετά τη σταθεροποίησή του, αποσωληνώθηκε και βγήκε από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου στο Ρίο.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε εκ νέου στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται και να παρακολουθείται από τους γιατρούς.

Παράλληλα, έχει παραγγελθεί ιατροδικαστική εξέταση από την αρμόδια υπηρεσία της Πάτρας, προκειμένου να αξιολογηθούν τα ευρήματα και να διερευνηθούν περαιτέρω οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επιδεινώθηκε τόσο σοβαρά η υγεία του παιδιού.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, ενώ τα υπόλοιπα στοιχεία της έρευνας αναμένεται να συμβάλουν στη διαλεύκανση όλων των πτυχών της.