Παρουσιάζοντας έξι βασικούς άξονες της κυβερνητικής πολιτικής, ο Κωστής Χατζηδάκης επιχειρεί να απαντήσει στην κριτική για το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ προαναγγέλλει και τον στόχο μείωσης των τιμών κατά 30% την περίοδο 2027-2029.

Στην υπεράσπιση της ενεργειακής πολιτικής της κυβέρνησης και των επιλογών που έγιναν τα τελευταία χρόνια στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής προχώρησε ο Κωστής Χατζηδάκης, θέτοντας το ερώτημα εάν οι Έλληνες καταναλωτές θα πλήρωναν σήμερα φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα εάν η χώρα είχε διατηρήσει την εξάρτησή της από τον λιγνίτη και τη ΔΕΗ που, όπως υποστηρίζει, βρισκόταν ένα βήμα πριν από τη χρεοκοπία το 2019.

Με αφορμή την κριτική που ασκούν κόμματα της αντιπολίτευσης στην ενεργειακή στρατηγική της κυβέρνησης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υποστηρίζει ότι η διάσωση και η οικονομική ενίσχυση της ΔΕΗ, η επιτάχυνση της απολιγνιτοποίησης, η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις έχουν συμβάλει στη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους.

Στην τοποθέτησή του αναγνωρίζει ότι οι διεθνείς αναταράξεις και οι πολεμικές συγκρούσεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να επηρεάζουν τις τιμές της ενέργειας, επισημαίνει ωστόσο ότι η Ελλάδα δεν συγκαταλέγεται πλέον στις ακριβότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως υποστηρίζει ότι συνέβαινε το 2019.

Αναλυτικά:

«Αλήθεια θα πληρώνανε οι Έλληνες πιο φθηνό ρεύμα σήμερα με τη χρεοκοπημένη ΔΕΗ του κ. Τσίπρα και με τον λιγνίτη; Αυτό προσπαθούν να μας πείσουν ότι θα γινόταν ορισμένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, λόγω των πολέμων στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή που έχουν προφανώς αντανάκλαση στις τιμές του ρεύματος κι εδώ και σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

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Το επιχείρημα αυτό προφανώς καμία σχέση δεν έχει με την πραγματικότητα. Ας δούμε τα στοιχεία:

Πρώτον, η δική μας κυβέρνηση έσωσε τη ΔΕΗ από τη χρεοκοπία! Και αν χρεοκοπούσε η ΔΕΗ, θα χρεοκοπούσε η οικονομία, θα χρεοκοπούσε η χώρα. Ακόμη θυμάμαι την αγωνία που πέρασα το καλοκαίρι του 2019, μόλις είχα αναλάβει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σήμερα, η ΔΕΗ είναι εθνικός ενεργειακός πρωταθλητής, με χρηματιστηριακή αξία που φτάνει τα 14 δισ. ευρώ, έναντι μόλις 417 εκατ. ευρώ το 2019 (33 φορές πάνω)! Και επειδή η ΔΕΗ έχει διασωθεί και έχει ανέβει αρκετά μπορεί και συμβάλλει με ειδικές εκπτωτικές πολιτικές, όπως αυτή στα λεγόμενα μπλε τιμολόγια, όπως θα δούμε και στη συνέχεια.

Δεύτερον, μεγάλη κριτική έχουμε δεχθεί για την απόφασή μας να προχωρήσουμε στην απολιγνιτοποίηση. Ξέρετε όμως πόσο θα κόστιζε στις τσέπες των καταναλωτών η εμμονή ορισμένων στον λιγνίτη; Επιπλέον 7,1 δισ. ευρώ την περίοδο 2020-2026! Φαντάζομαι οι οπαδοί του λιγνίτη θα κάλυπταν εκείνοι το επιπλέον κόστος. Eνώ την ίδια στιγμή στη Δυτική Μακεδονία η ΔΕΗ υλοποιεί ένα φιλόδοξο πρόγραμμα επενδύσεων, στο οποίο ξεχωρίζει η συνεργασία της με την Amazon.

Τρίτον, λάβαμε μια σειρά από πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, οι οποίες οδήγησαν στον τριπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος από το 2019 μέχρι σήμερα (6,3 GW έναντι 18 GW). Είναι ενδεικτικό ότι το 2025 κάλυψαν το 55% της ηλεκτροπαραγωγής. Και η Ελλάδα έγινε καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας για δύο συνεχόμενα χρόνια! Αν δεν πετυχαίναμε ανταγωνιστικές τιμές σε ευρωπαϊκές τιμές, ποιος θα αγόραζε από εμάς; Κανείς! Και προφανώς όλα αυτά τα έργα συμβάλλουν στη θωράκισή μας απέναντι στις εξωγενείς κρίσεις, διότι μειώνουν την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.

Τέταρτον, ας δούμε τι συμβαίνει με τις τιμές του ρεύματος. Το 2019 η Ελλάδα είχε την υψηλότερη χονδρική τιμή στην Ευρώπη. Το 2026, με βάση τα τελευταία στοιχεία έως τον Οκτώβριο, έχει τη 13η χαμηλότερη στην ΕΕ! Και στη λιανική, το πρώτο εξάμηνο του 2026 η Ελλάδα είχε τιμές κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στα οικιακά τιμολόγια. Ενώ το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ προσφέρει χρεώσεις σε επίπεδα προ κρίσης. Υπάρχει ακρίβεια; Φυσικά! Αλλά σε καμία περίπτωση η Ελλάδα δεν είναι πρωταθλήτρια της ακρίβειας στην ενέργεια, όπως κάποιοι διατείνονται.

Πέμπτον, ολοκληρώσαμε την ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης, ολοκληρώνεται σύντομα των Κυκλάδων και προχωρούμε με τη διασύνδεση του Βορείου Αιγαίου και των Δωδεκανήσων. Από τη μια κλείνουν τα φουγάρα της ΔΕΗ στα νησιά μας και από την άλλη από το 2031 θα εξοικονομούμε ετησίως 1 δισ. ευρώ από τις χρεώσεις ΥΚΩ. Τις οποίες ήδη μπορούμε και μειώνουμε στο μισό από 1ης Ιανουαρίου 2027.

Έκτον, τα τελευταία πέντε χρόνια τρέξαμε 14 προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, με πόρους άνω των 3 δισ. ευρώ. Για να καταναλώνουν τα νοικοκυριά λιγότερη ενέργεια και να πληρώνουν λιγότερα.

Λύσαμε όλα τα προβλήματα στην αγορά ενέργειας; Προφανώς όχι! Οι διεθνείς κρίσεις εξακολουθούν να πιέζουν τα νοικοκυριά και έχουμε ακόμη πολλά να κάνουμε. Αλλά είναι βέβαιο ότι ο λογαριασμός θα ήταν πολύ χειρότερος για τα νοικοκυριά, αν είχαμε ακολουθήσει τη συνταγή της αντιπολίτευσης.

Η αλήθεια είναι ότι οι μεταρρυθμίσεις που κάποιοι πολεμούσαν χθες προστατεύουν τους καταναλωτές σήμερα! Και σε αυτόν τον δρόμο θα συνεχίσουμε. Ήδη το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει παρουσιάσει το σχέδιό μας για μείωση των τιμών κατά 30% μεταξύ 2027-2029, το οποίο δίνει έμφαση μεταξύ άλλων στις επενδύσεις στην αποθήκευση ενέργειας. Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: Μια Ελλάδα με μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια και φθηνότερο ρεύμα!».

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