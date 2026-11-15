Ο σύζυγός της συνέχισε να της ζητά να κάνει υπομονή, διαβεβαιώνοντάς την ότι θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο και θα γίνει καλά.

Τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε μετά την παράσυρσή της από αυτοκίνητο στο Καματερό περιέγραψε ο σύζυγος της 36χρονης γυναίκας, αποκαλύπτοντας τα λόγια που του είπε ενώ βρισκόταν αιμόφυρτη στην άσφαλτο. «Πονάω, δεν αντέχω, σβήνω. Πρόσεχε το παιδί μας», ήταν η συγκλονιστική φράση που του είπε, κρατώντας του το χέρι, λίγο μετά το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε στη λεωφόρο Φυλής.

Η γυναίκα εξακολουθεί να δίνει μάχη για τη ζωή της, νοσηλευόμενη σε κρίσιμη κατάσταση, με πολλαπλά κατάγματα και σοβαρότατα τραύματα. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας της, καθώς οι πρώτες 72 ώρες χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα κρίσιμες.

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«Μου κράτησε το χέρι και μου είπε ότι σβήνει»

Ο σύζυγος της 36χρονης, μιλώντας το πρωί της Κυριακής, 15 Νοεμβρίου, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν την παράσυρση, αλλά και τη συγκλονιστική επικοινωνία που είχε με τη γυναίκα του στο σημείο του τροχαίου.

Όπως ανέφερε, όταν έφτασε κοντά της, εκείνη τον αναγνώρισε αμέσως και του έπιασε το χέρι με το χέρι που μπορούσε να κινήσει.

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«Ήταν όλοι οι άνθρωποι εκεί από πάνω της. Πήγα εγώ, με αναγνώρισε αμέσως. Μου κράτησε το χέρι με το άλλο χέρι της. Μου λέει "πονάω, δεν αντέχω, σβήνω. Πρόσεχε το παιδί μας"», περιέγραψε.

Ο ίδιος προσπάθησε να την καθησυχάσει, λέγοντάς της ότι είχε υποστεί σοβαρό τραυματισμό και ότι σύντομα θα έφτανε το ασθενοφόρο για να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Ωστόσο, η 36χρονη επέμενε ότι δεν αισθανόταν καλά, λέγοντάς του: «Όχι, πεθαίνω. Δεν είμαι καλά».

Ο σύζυγός της συνέχισε να της ζητά να κάνει υπομονή, διαβεβαιώνοντάς την ότι θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο και θα γίνει καλά.

Πώς έγινε το σοβαρό τροχαίο στη λεωφόρο Φυλής

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου, στη λεωφόρο Φυλής, στο Καματερό.

Η 36χρονη είχε σταθμεύσει κανονικά το αυτοκίνητό της και είχε κατέβει από αυτό, προκειμένου να αγοράσει τον πρωινό της καφέ πριν πάει στη δουλειά της, όπως έκανε καθημερινά.

Εκείνη τη στιγμή, ένα διερχόμενο ΙΧ, που οδηγούσε ένας 38χρονος άνδρας, εξετράπη της πορείας του και ακολούθησε ανεξέλεγκτη διαδρομή, παρασύροντας τη γυναίκα.

Σύμφωνα με την περιγραφή του συζύγου της, η 36χρονη εκτοξεύτηκε στον αέρα, έκανε τέσσερις περιστροφές και στη συνέχεια έπεσε με δύναμη στο οδόστρωμα.

«Η σύζυγός μου είχε παρκάρει κανονικά, κατέβηκε, άνοιξε την πόρτα της και ήθελε να πάρει τον πρωινό της καφέ για να πάει στη δουλειά της, όπως κάνει κάθε πρωί τέτοια ώρα. Ο κύριος την παρέσυρε και την πέταξε στον αέρα. Έκανε τέσσερις σβούρες και μετά η σύζυγός μου έπεσε απότομα πάνω στην άσφαλτο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το αυτοκίνητο συνέχισε την ανεξέλεγκτη πορεία του, προσκρούοντας σε συνολικά έξι οχήματα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Η κατάσταση της υγείας της 36χρονης χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή. Η γυναίκα υπέστη πολλαπλά κατάγματα και εκτεταμένους τραυματισμούς, ενώ χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Σύμφωνα με όσα έχει περιγράψει ο σύζυγός της, η γυναίκα έχει υποστεί σοβαρές βλάβες στην αριστερή πλευρά του σώματός της, ενώ χρειάστηκε και μετάγγιση αίματος.

Οι πρώτες 72 ώρες μετά το τροχαίο θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες για την πορεία της υγείας της.

Ο σύζυγός της έχει ξεκαθαρίσει ότι αυτή τη στιγμή το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να καταφέρει η γυναίκα του να βγει ζωντανή από το νοσοκομείο.

Συνελήφθη ο 38χρονος οδηγός

Ο 38χρονος οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά από τη σύγκρουση, ενώ οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τον έλεγχο του οχήματός του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο οδηγός συνελήφθη, ενώ ελήφθη δείγμα αίματος για τοξικολογικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είχε καταναλώσει αλκοόλ ή άλλες ουσίες.

Την ίδια ώρα, οι μαρτυρίες συγγενών και αυτοπτών μαρτύρων, καθώς και το οπτικό υλικό από το σημείο, αποτελούν στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.