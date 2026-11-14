Μεταφέρθηκαν και οι δυο στο Αττικον νοσοκομείο.

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί του Σαββάτου 14/11 μετά από φωτιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, επί της οδού Κατσαντώνη στον δήμο Φυλής στο Ζεφύρι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, υποχώρησε τμήμα στο εσωτερικό του κτηρίου με αποτέλεσμα να ανασυρθούν δυο πυροσβέστες χωρίς τις αισθήσεις τους, καθώς ήταν μέσα στο κτίριο την στιγμή που έγινε η κατάρρευση. Από εκει και πέρα, ένας ακόμη πυροσβέστης τραυματίστηκε από την κατάρρευση.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 14 Νοεμβρίου 2026, περίπου στις 11:40.

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Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα, από τον 10ο, 6ο και 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, καθώς και την 1η ΕΜΑΚ. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.