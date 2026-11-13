Ανακοινώνοντας την απόσυρση της ρύθμισης για τους συντελεστές δόμησης στα βόρεια προάστια.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης, μίλησε στο Ρ/Σ Παραπολιτικά 90,1 στην εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα» με τους δημοσιογράφους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή.

Αναφορικά με την μεταφορά του συντελεστή δόμησης ο βουλευτής βόρειου τομέα συμφώνησε με τους συνυποψηφίους του που διαφώνησαν με την πρωτοβουλία του ΥΠΕΝ Σταύρου Παπασταύρου και έκανε ένα βήμα παραπάνω ανακοινώνοντας το τέλος της: «Έχει δημιουργηθεί μια μεγάλη αναστάτωση, νομίζω ότι το θέμα βαίνει προς λύση με την έννοια ότι αποσύρονται όλα αυτά. Υπήρξε μια δικαιολογημένη αντίδραση από τους δήμους. Κατανοώ την ανάγκη να υπάρξει ανοικοδόμηση και επίλυση του στεγαστικού μέσα από την άνοδο της προσφοράς αλλά χωρίς επιβάρυνση του ήδη επιβαρυμένου πολεοδομικού ιστού».

Και επειδή πήρε φόρα παρεμβαίνοντας στο «γαλάζιο εμφύλιο» έφτασε μέχρι το εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ λέγοντας: «Το ΠΑΣΟΚ είναι διχασμένο, είναι στο DNA του. Το μισό κοιτάει προς την πτέρυγα Δούκα και το υπόλοιπο προς Διαμαντοπούλου, Μανιάτη».

Α.