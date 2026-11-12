Ο Χάρης Δούκας καλεσμένος στο ERTNews ζήτησε ειδικό τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος για τους δήμους.

Θέλω να πληρώνω το ρεύμα που πληρώνει και ο βιομήχανος, εδώ φτάσαμε τη χώρα μας, δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, καλεσμένος στην εκπομπή της ΕΡΤNews «Off the Record».

Μιλώντας στον Άγγελο Μόσχοβα, τη Λίδα Μπόλαρη και τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο Χάρης Δούκας εξήγησε το σκεπτικό του λέγοντας πως «πληρώνουμε οι δήμοι 24 σεντς την κιλοβατόρα. Ξέρετε τι πληρώνουν οι βιομήχανοι; 6 σεντς την κιλοβατώρα. 24 οι δήμοι, 6 οι βιομήχανοι γιατί επιδοτούνται» όπως είπε.

Και συνέχισε διερωτώμενος: «Είναι δυνατόν οι δήμοι για να ζεσταίνουμε τα σχολεία και τις κοινωνικές μας δομές να πληρώνουν τέσσερις φορές επάνω από τους βιομηχάνους;».

Ο Χάρης Δούκας στο πλαίσιο της συνέντευξή τους ζήτησε ειδικό τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος για τους δήμους και απόδοση μέρους του τέλους ανθεκτικότητας στην Αυτοδιοίκηση.

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