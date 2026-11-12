Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν υπάρχει αναφορά για κάποιο εγκλωβισμένο άτομο μέσα στο κτίριο ή για τραυματισμό μετά την κατάρρευση του τμήματος σε κτίριο στο κέντρο της Αθήνας.

Συναγερμός σήμανε στις 19:35 στην πυροσβεστική μετά από πληροφορία ότι κατέρρευσε τμήμα κτιρίου στην οδό Κολοκοτρώνη στο κέντρο της Αθήνας.

Στο σημείο έχει μεταβεί ένα όχημα της Πυροσβεστικής για έλεγχο ενώ στο σημείο βρίσκονται κλιμάκιο του δήμου Αθηναίων και αστυνομία.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική, δεν υπάρχει αναφορά για κάποιο εγκλωβισμένο άτομο μέσα στο κτίριο ή για τραυματισμό.

Το κτίριο, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ήταν ακατοίκητο, διατηρητέο κτίριο υπό κατασκευή.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η κατάρρευση του τμήματος έγινε προς την εσωτερική πλευρά του ακάλυπτου χώρου.

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Λόγω του συμβάντος η αστυνομία έχει θέσει σε εφαρμογή έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Κολοκοτρώνη από το ύψος της συμβολής των οδών Βορέου & Αθηνάς. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν πως υποχώρησε το τοιχίο λόγω παλαιότητας του κτιρίου.