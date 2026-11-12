Σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης της MARC η Νέα Δημοκρατία χρειάζεται 7 μονάδες για την πολυπόθητη αυτοδυναμία, κάτι που είναι δύσκολο να καταφέρει.

Προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία, αυξημένα ποσοστά στην ΕΛΑΣ και το ΠΑΣΟΚ και εννιακομματική βουλή είναι το αποτέλεσμα της δημοσκόπησης της MARC, για τον ΑΝΤ1.

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία καταγράφει οριακή αύξηση από την προηγούμενη μέτρηση κατά 0,2% αγγίζοντας το 27,2% ενώ το ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα ακολουθεί με 14%, το ΠΑΣΟΚ με 11% η Ελληνική Λύση στην τέταρτη θέση με 6,2% και πέμπτο το ΚΚΕ με 6,1%.

Ποσοστό 5,1% συγκεντρώνει η Πλεύση Ελευθερίας ενώ η Ελπίδα της Μαρίας Καρυστιανού ακολουθεί με 4%, η Συμμαχία Ελλήνων με 3.4% και η Φωνή Λογικής με 3,4%. Κάτω από το όριο του 3% βρίσκονται ΜέΡΑ25, ΣΥΡΙΖΑ και Νίκη.

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Εκτίμηση ψήφου

Ανάλογη είναι η εικόνα και στην εκτίμηση ψήφου με τη Νέα Δημοκρατία να συγκεντρώνει ποσοστά της τάξης του 30,5%. Το ΕΛΑΣ ακολουθεί με 15,8%, το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση με 12,5%, η Ελληνική Λύση αρκετά πιο χαμηλά με 7% και με ελάχιστη διαφορά ακολουθεί το ΚΚΕ με 6,8%.

Αμετάβλητα διατηρεί τα ποσοστά της η Πλεύση Ελευθερίας με 5,5%, αύξηση του 0,1% καταγράφει η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού συγκεντρώνοντας ποσοστό της τάξης του 4,6% ενώ η Συμμαχία Ελλήνων και η Φωνή Λογικής ακολουθούν με ποσοστά 3,9% και 2,4% αντίστοιχα.

Το ΜέΡΑ25 συγκεντρώνει στην εκτίμηση ψήφου 2,4% και ΣΥΡΙΖΑ και Νίκη από 1,4% αντίστοιχα.

Ελληνοτουρκικά

Στο κατά πόσο πιθανό είναι το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου με την Τουρκία, το 33,5% κρίνει ότι κάτι τέτοιο είναι πολύ ή αρκετά πιθανό ενώ το 64,1% απαντά πως θεωρεί λίγο ως καθόλου πιθανό να γίνε κάτι τέτοιο.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός

Στην κλασική ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί το προβάδισμα με 31%, ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 14,7% και αρκετά πιο χαμηλά στην τρίτη θέση βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης με 7,8%. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 5,5%.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος συγκεντρώνει ποσοστό της τάξης του 4,8% ενώ στο 3% βρίσκεται η Μαρία Καρυστιανού. Με ποσοστό 2,8% ακολουθεί η Αφροδίτη Λατινοπούλου και με 2,5% ο γ.γ. του ΚΚΕ. Δημήτρης Κουτσούμπας. Ο Γιάνης Βαρουφάκης εκτιμάται κατά 2% ως καταλληλότερος πρωθυπουργός.

Πολιτικός διάλογος

Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα στοιχεία που καταγράφει η δημοσκόπηση της Marc, στο ερώτημα περί πολιτικού διαλόγου και όσο ικανοποιημένοι είναι οι ψηφοφόροι από αυτόν. Σαρωτικό ποσοστό της τάξης του 83,4% των ερωτηθέντων απαντούν πως δεν είναι ικανοποιημένοι από τον τρόπο που διεξάγεται ο πολιτικός διάλογος ενώ μόλις το 15,3% θεωρεί το αντίθετο.

Στα συμπεράσματα της δημοσκόπησης όπως σημείωσε και ο Θωμάς Γεράκης της Marc είναι το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία χρειάζεται 7 μονάδες για την πολυπόθητη αυτοδυναμία της, κάτι που είναι σχεδόν αδύνατο να συμβεί, ενώ όπως σημείωσε στο ερώτημα για το ποιος φταίει, ουσιαστικά κόβεται ο «στις εξετάσεις ο πολιτικός διάλογος» με ΜΜΕ και κυβέρνηση να παίρνουν τη μερίδα του λέοντος για τη γενικότερη κατάσταση.

Ένα ακόμα σημαντικό σημείο, είναι το γεγονός ότι το 30% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας την κρίνει αρνητικά ή μάλλον αρνητικά της κυβέρνηση ενώ αντίστοιχο ποσοστό των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ την αξιολογούν θετικά.

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