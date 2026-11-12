Προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία, αυξημένα ποσοστά στην ΕΛΑΣ και το ΠΑΣΟΚ και εννιακομματική βουλή είναι το αποτέλεσμα της δημοσκόπησης της MARC, για τον ΑΝΤ1.
Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία καταγράφει οριακή αύξηση από την προηγούμενη μέτρηση κατά 0,2% αγγίζοντας το 27,2% ενώ το ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα ακολουθεί με 14%, το ΠΑΣΟΚ με 11% η Ελληνική Λύση στην τέταρτη θέση με 6,2% και πέμπτο το ΚΚΕ με 6,1%.
Ποσοστό 5,1% συγκεντρώνει η Πλεύση Ελευθερίας ενώ η Ελπίδα της Μαρίας Καρυστιανού ακολουθεί με 4%, η Συμμαχία Ελλήνων με 3.4% και η Φωνή Λογικής με 3,4%. Κάτω από το όριο του 3% βρίσκονται ΜέΡΑ25, ΣΥΡΙΖΑ και Νίκη.
Εκτίμηση ψήφου
Ανάλογη είναι η εικόνα και στην εκτίμηση ψήφου με τη Νέα Δημοκρατία να συγκεντρώνει ποσοστά της τάξης του 30,5%. Το ΕΛΑΣ ακολουθεί με 15,8%, το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση με 12,5%, η Ελληνική Λύση αρκετά πιο χαμηλά με 7% και με ελάχιστη διαφορά ακολουθεί το ΚΚΕ με 6,8%.
Αμετάβλητα διατηρεί τα ποσοστά της η Πλεύση Ελευθερίας με 5,5%, αύξηση του 0,1% καταγράφει η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού συγκεντρώνοντας ποσοστό της τάξης του 4,6% ενώ η Συμμαχία Ελλήνων και η Φωνή Λογικής ακολουθούν με ποσοστά 3,9% και 2,4% αντίστοιχα.
Το ΜέΡΑ25 συγκεντρώνει στην εκτίμηση ψήφου 2,4% και ΣΥΡΙΖΑ και Νίκη από 1,4% αντίστοιχα.
Ελληνοτουρκικά
Στο κατά πόσο πιθανό είναι το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου με την Τουρκία, το 33,5% κρίνει ότι κάτι τέτοιο είναι πολύ ή αρκετά πιθανό ενώ το 64,1% απαντά πως θεωρεί λίγο ως καθόλου πιθανό να γίνε κάτι τέτοιο.
Καταλληλότερος πρωθυπουργός
Στην κλασική ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί το προβάδισμα με 31%, ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 14,7% και αρκετά πιο χαμηλά στην τρίτη θέση βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης με 7,8%. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 5,5%.
Ο Κυριάκος Βελόπουλος συγκεντρώνει ποσοστό της τάξης του 4,8% ενώ στο 3% βρίσκεται η Μαρία Καρυστιανού. Με ποσοστό 2,8% ακολουθεί η Αφροδίτη Λατινοπούλου και με 2,5% ο γ.γ. του ΚΚΕ. Δημήτρης Κουτσούμπας. Ο Γιάνης Βαρουφάκης εκτιμάται κατά 2% ως καταλληλότερος πρωθυπουργός.
Πολιτικός διάλογος
Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα στοιχεία που καταγράφει η δημοσκόπηση της Marc, στο ερώτημα περί πολιτικού διαλόγου και όσο ικανοποιημένοι είναι οι ψηφοφόροι από αυτόν. Σαρωτικό ποσοστό της τάξης του 83,4% των ερωτηθέντων απαντούν πως δεν είναι ικανοποιημένοι από τον τρόπο που διεξάγεται ο πολιτικός διάλογος ενώ μόλις το 15,3% θεωρεί το αντίθετο.
Στα συμπεράσματα της δημοσκόπησης όπως σημείωσε και ο Θωμάς Γεράκης της Marc είναι το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία χρειάζεται 7 μονάδες για την πολυπόθητη αυτοδυναμία της, κάτι που είναι σχεδόν αδύνατο να συμβεί, ενώ όπως σημείωσε στο ερώτημα για το ποιος φταίει, ουσιαστικά κόβεται ο «στις εξετάσεις ο πολιτικός διάλογος» με ΜΜΕ και κυβέρνηση να παίρνουν τη μερίδα του λέοντος για τη γενικότερη κατάσταση.
Ένα ακόμα σημαντικό σημείο, είναι το γεγονός ότι το 30% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας την κρίνει αρνητικά ή μάλλον αρνητικά της κυβέρνηση ενώ αντίστοιχο ποσοστό των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ την αξιολογούν θετικά.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dmtetbqul335?integrationId=40599y14juihe6ly}