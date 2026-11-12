Να αναγνωρίσει την Παλαιστίνη καλεί την κυβέρνηση η ΕΛΑΣ.

Η ΕΛΑΣ καταδικάζει απερίφραστα τη νέα ισραηλινή επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ, στη Χαν Γιούνις της Γάζας, με τουλάχιστον έξι νεκρούς, ανάμεσά τους έναν χειρουργό, περισσότερους από είκοσι τραυματίες και σοβαρές καταστροφές σε κρίσιμες νοσοκομειακές υποδομές.

Στην ανακοίνωση του κόμματος τονίζεται ότι «ο βομβαρδισμός του νοσοκομείου και η απευθείας στόχευση αμάχων αποτελεί μία ακόμη σοβαρότατη παραβίαση της διεθνούς νομιμότητας από την κυβέρνηση Νετανιάχου, η οποία δεν μπορεί να συνεχίσει να δρα ανενόχλητη, υπό την ανοχή της διεθνούς κοινότητας.»

«Δεν μπορεί να συνεχίζεται η ανοχή στη δράση της κυβέρνησης Νετανιάχου»

«Τονίζουμε εκ νέου την θέση μας για άμεση επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων στην ισραηλινή κυβέρνηση, για όσο καιρό συνεχίζεται η πολιτική Νετανιάχου στη Γάζα και την υπόλοιπη Μέση Ανατολή.

Καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να καταδικάσει ρητά τη νέα επίθεση και να αναλάβει πρωτοβουλίες στην Ε.Ε. και τον ΟΗΕ για την ουσιαστική τήρηση της κατάπαυσης του πυρός, την ανεμπόδιστη πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας και την προστασία των νοσοκομείων.»

Να αναγνωρίσει την Παλαιστίνη καλεί την κυβέρνηση η ΕΛΑΣ

Κλείνοντας η ΕΛΑΣ ζητά την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από την κυβέρνηση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση «η ελληνική κυβέρνηση οφείλει επιτέλους να προχωρήσει στην αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους στο πλαίσιο του ψηφίσματος του 2015 της Βουλής και να στηρίξει έμπρακτα την επανεκκίνηση αξιόπιστων συνομιλιών για λύση δύο κρατών, στη βάση των συνόρων του 1967 με τα Ανατολικά Ιεροσόλυμα πρωτεύουσα του Παλαιστινιακού Κράτους.»