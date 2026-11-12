«Ο κ. Μητσοτάκης δεν παρακολουθεί τη διαφθορά. Είναι ο αρχιερέας της. Και έπρεπε ήδη να έχει στήσει κάλπες», υπογραμμίζει η Θεώνη Κουφονικολάκου.

«Ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης έφυγε. Αφού, όμως, προσπάθησε να μας πείσει ότι δεν καταλάβαμε καλά. Ότι η κόρη του «πέρασε με το σπαθί της». Ότι τα μόρια δεν τα χρησιμοποίησε. Ότι δεν ξέρει καν για ποιο πράγμα κατηγορείται», αναφέρει σε δήλωσή της η Θεώνη Κουφονικολάκου, σχολιάζοντας την παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη.

«Ο προπονητής καταγγέλλει ότι δύο αθλήτριες έμειναν εκτός αποστολής, για να χωρέσει το παιδί του υφυπουργού. Δύο κορίτσια που πάλευαν στις προπονήσεις έμειναν εκτός για να ευνοηθεί ένα άλλο παιδί από το σωστό γαλάζιο σπίτι.

Αυτή είναι η Ελλάδα που θέλουν. Αυτή προσπαθούν να κρατήσουν με νύχια και με δόντια.

Για τα δικά τους παιδιά υπάρχει πάντα μία θέση, για τα παιδιά της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, πάντα λείπει μία.

Τα δικά τους στελέχη στις παροχές, στα προγράμματα, στους μηχανισμούς. Όλοι οι άλλοι στην ουρά.

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Χθες ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά ήρθαν τα πτυχία. Σήμερα τα μόρια. Αύριο κάτι άλλο», συνεχίζει η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ και συνεχίζει: «Βλάπτουν το δημόσιο συμφέρον. Φορτώνουν το κόστος στους πολίτες. Και μετά μας κοροϊδεύουν κατάμουτρα.

Ο υφυπουργός φεύγει. Το σύστημα μένει.

Γιατί η ηθική φτώχεια δεν ξεκινά από έναν υφυπουργό. Ξεκινά από την κορυφή.

Ο κ. Μητσοτάκης δεν παρακολουθεί τη διαφθορά. Είναι ο αρχιερέας της.

Και έπρεπε ήδη να έχει στήσει κάλπες».