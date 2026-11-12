Ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης υπέβαλε την παραίτησή του, η οποία και έγινε δεκτή, καθώς οι εξηγήσεις του κρίθηκαν ανεπαρκείς.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε σήμερα δεκτή την παραίτηση που υπέβαλε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης μετά τις καταγγελίες για εικονική συμμετοχή της κόρης του σε ομάδα χάντμπολ με σκοπό να εξασφαλίσει επιπλέον μόρια στις Πανελλαδικές.

«Οι εξηγήσεις που έδωσε σχετικά με προσωπική υπόθεσή του δεν κρίθηκαν επαρκείς», σημειώνουν κυβερνητικές πηγές.

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Κουφονικολάκου: Άλλο ένα σκάνδαλο στον σωρό τον σκανδάλων, άλλη μια παραίτηση

«Ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης έφυγε. Αφού, όμως, προσπάθησε να μας πείσει ότι δεν καταλάβαμε καλά. Ότι η κόρη του «πέρασε με το σπαθί της». Ότι τα μόρια δεν τα χρησιμοποίησε. Ότι δεν ξέρει καν για ποιο πράγμα κατηγορείται», αναφέρει σε δήλωσή της η Θεώνη Κουφονικολάκου, σχολιάζοντας την παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη.

«Ο προπονητής καταγγέλλει ότι δύο αθλήτριες έμειναν εκτός αποστολής, για να χωρέσει το παιδί του υφυπουργού. Δύο κορίτσια που πάλευαν στις προπονήσεις έμειναν εκτός για να ευνοηθεί ένα άλλο παιδί από το σωστό γαλάζιο σπίτι.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Αυτή είναι η Ελλάδα που θέλουν. Αυτή προσπαθούν να κρατήσουν με νύχια και με δόντια.

Για τα δικά τους παιδιά υπάρχει πάντα μία θέση, για τα παιδιά της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, πάντα λείπει μία.

Τα δικά τους στελέχη στις παροχές, στα προγράμματα, στους μηχανισμούς. Όλοι οι άλλοι στην ουρά.

Χθες ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά ήρθαν τα πτυχία. Σήμερα τα μόρια. Αύριο κάτι άλλο», συνεχίζει η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ και συνεχίζει: «Βλάπτουν το δημόσιο συμφέρον. Φορτώνουν το κόστος στους πολίτες. Και μετά μας κοροϊδεύουν κατάμουτρα.

Ο υφυπουργός φεύγει. Το σύστημα μένει.

Γιατί η ηθική φτώχεια δεν ξεκινά από έναν υφυπουργό. Ξεκινά από την κορυφή.

Ο κ. Μητσοτάκης δεν παρακολουθεί τη διαφθορά. Είναι ο αρχιερέας της.

Και έπρεπε ήδη να έχει στήσει κάλπες».

«Διάβασε, κόπιασε και πέρασε με το σπαθί της»

Την Τετάρτη ο βουλευτής Ημαθίας είχε διαψεύσει κατηγορηματικά τις αναφορές, υποστηρίζοντας χαρακτηριστικά: «Η κόρη μου συμμετείχε στις πανελλαδικές εξετάσεις, όπως κάθε παιδί της γενιάς της, διάβασε, κόπιασε και με το σπαθί της κατάφερε να περάσει στο τμήμα Γεωπονίας στο πανεπιστήμιο της Λάρισας, χωρίς να κάνει χρήση μοριοδότησης».

Ο υφυπουργός είχε παράλληλα διευκρινίσει πως το παιδί του «ενώ γράφτηκε αρχικά στη σχολή Γεωπονίας, δεν φοίτησε ποτέ σε αυτή και σήμερα βρίσκεται και φοιτά σε πανεπιστήμιο της Κύπρου».

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Επτά συμμετοχές σε 13 παιχνίδια - Ούτε ένα λεπτό στον αγωνιστικό χώρο

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο χθεσινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega, ωστόσο, η κόρη του Λάζαρου Τσαβδαρίδη εμφανίζεται στα φύλλα αγώνα σε 7 από τους συνολικά 13 αγώνες της ομάδας νεανίδων της Πυλαίας. Πρόκειται για τον αριθμό που κάλυπτε την απαιτούμενη προϋπόθεση συμμετοχής για την αναγνώριση της αθλητικής διάκρισης και τη χορήγηση της ευεργετικής μοριοδότησης: το 50% των αγώνων συν έναν.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις καταγγελίες γονέων αθλητριών, η 17χρονη δεν αγωνίστηκε ούτε ένα δευτερόλεπτο σε κανένα από τα συγκεκριμένα παιχνίδια, ενώ δεν συμμετείχε ούτε στις προπονήσεις της ομάδας.

Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι ότι, σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, η 17χρονη φέρεται να ταξίδευε αυθημερόν με αεροπλάνο από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να δηλωθεί στο φύλλο αγώνα και να καθίσει στον πάγκο της Πυλαίας, χωρίς να αγωνιστεί. Δηλαδή, πραγματοποιούσε ένα ολόκληρο αεροπορικό ταξίδι, όχι για να συμμετάσχει αγωνιστικά, αλλά, όπως καταγγέλλεται, για να καταγραφεί η παρουσία της και να γραφτεί το όνομά της στο φύλλο αγώνα.

Το Mega παρουσίασε μάλιστα φωτογραφικό υλικό στο οποίο η κόρη του υφυπουργού εμφανίζεται στον πάγκο ακόμη και με πολιτικά ρούχα, την ώρα που οι υπόλοιπες αθλήτριες προετοιμάζονταν για τον αγώνα.

«Δεν έπιασε ποτέ μπάλα στα χέρια της, δεν ξέρει το παιδί χάντμπολ, δεν μπήκε ποτέ μέσα στο γήπεδο», ανέφερε πατέρας αθλήτριας, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν φωτογραφίες, βίντεο και φύλλα αγώνα που τεκμηριώνουν τις καταγγελίες.

Άλλος γονέας ανέφερε ότι η 17χρονη δεν εμφανίστηκε ποτέ στις προπονήσεις και ότι η παρουσία της περιοριζόταν σε ορισμένους αγώνες.

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Η αίτηση για τα μόρια και η αντίφαση με τις δηλώσεις Τσαβδαρίδη

Νέα ερωτήματα δημιουργούν και τα στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία αναγνώρισης της αθλητικής διάκρισης, καθώς υποβλήθηκε αίτηση (ΑΔΑ: 9Ε8646ΝΚΠΔ-6Ψ9) για την αναγνώριση της αθλητικής διάκρισης, ώστε να εξασφαλιστεί η προβλεπόμενη πρόσθετη μοριοδότηση.

Ο υφυπουργός είχε υποστηρίξει ότι η κόρη του εισήχθη στο πανεπιστήμιο αποκλειστικά με τις επιδόσεις της στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και ότι δεν έκανε χρήση των μορίων από την αθλητική της δραστηριότητα.

Ωστόσο, σύμφωνα με την αποκάλυψη της Χριστίνας Κοραή στο Mega, η 17χρονη, η οποία συγκέντρωσε περίπου 9.700 μόρια και εισήχθη στο Τμήμα Γεωπονίας στη Λάρισα, έκανε στη συνέχεια χρήση της πρόσθετης μοριοδότησης του 10%, προκειμένου να αιτηθεί την εισαγωγή της στο Παιδαγωγικό της Ρόδου. Τελικά δεν φοίτησε στο συγκεκριμένο τμήμα.

Η αποκάλυψη αυτή δημιουργεί ένα πρόσθετο ερώτημα για τον υφυπουργό, καθώς η υποβολή αιτήματος με χρήση της πρόσθετης μοριοδότησης διαφοροποιείται από την εικόνα που παρουσίασε στις δημόσιες τοποθετήσεις του.

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Πληροφορίες ότι ο προπονητής δέχεται απειλές

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Mega, ο προπονητής της ομάδας φέρεται να υποστηρίζει ότι η παρουσία της 17χρονης δεν αποτελούσε δική του επιλογή, αλλά απόφαση της διοίκησης του συλλόγου.

Ο ίδιος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν επέτρεπε στην αθλήτρια να αγωνιστεί, καθώς εκτιμούσε ότι υπήρχε κίνδυνος για τη σωματική της ακεραιότητα, δεδομένου ότι δεν είχε την απαιτούμενη προετοιμασία για ένα ιδιαίτερα απαιτητικό άθλημα.

Παράλληλα, μεταδόθηκαν πληροφορίες ότι ο προπονητής φέρεται να δέχεται απειλές, χωρίς ωστόσο να υπάρχει δημόσια επιβεβαίωση από τον ίδιο.

Ένα ακόμη στοιχείο που προέκυψε αφορά το αθλητικό δελτίο της 17χρονης, το οποίο, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος, εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2025. Από την έρευνα δεν προέκυψε καμία προηγούμενη επίσημη αγωνιστική δραστηριότητά της σε ομάδα χάντμπολ της Βέροιας.

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