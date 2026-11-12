Το State Department έχει κατατάξει το Κατάρ στο επίπεδο 3, καλώντας τους Αμερικανούς πολίτες να επανεξετάσουν το ενδεχόμενο μετάβασής τους στη χώρα.

Η παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Παγκόσμιο Κύπελλο U17 του Κατάρ είναι πλέον εξαιρετικά αμφίβολη, καθώς η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας φέρεται να έχει ενημερώσει τους νεαρούς διεθνείς και τις οικογένειές τους ότι δεν θα ταξιδέψουν στο Κατάρ για τη συμμετοχή τους στη διοργάνωση.

Όπως μεταδίδεται από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η σχετική ενημέρωση έγινε την Τετάρτη (11/11) και περιλάμβανε την ακύρωση τόσο του προγραμματισμένου προπονητικού καμπ όσο και της συμμετοχής της ομάδας στο τουρνουά, το οποίο είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί από τις 19 Νοεμβρίου έως τις 13 Δεκεμβρίου.

Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση φαίνεται πως έπαιξε η ταξιδιωτική σύσταση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών. Το State Department έχει κατατάξει το Κατάρ στο επίπεδο 3, καλώντας τους Αμερικανούς πολίτες να επανεξετάσουν το ενδεχόμενο μετάβασής τους στη χώρα, λόγω των κινδύνων που απορρέουν από το ενδεχόμενο ένοπλης σύγκρουσης.

Οι ανησυχίες δεν είναι θεωρητικές, καθώς η ευρύτερη περιοχή βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης έντασης. Το Κατάρ έχει βρεθεί στο επίκεντρο πυραυλικών επιθέσεων και επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ενώ έχουν αναφερθεί και περιστατικά εναντίον πλοίων σε θαλάσσιες περιοχές κοντά στις ακτές του.

Μέχρι στιγμής, πάντως, η αμερικανική ομοσπονδία δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση, ενώ ούτε η FIFA έχει τοποθετηθεί για το ζήτημα. Εφόσον επιβεβαιωθεί η αποχώρηση, θα πρόκειται για σημαντική απώλεια για τη διοργάνωση, χωρίς μέχρι τώρα να υπάρχουν ενδείξεις ότι κάποια άλλη συμμετέχουσα χώρα εξετάζει αντίστοιχη κίνηση.

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Το κανονιστικό πλαίσιο της FIFA προβλέπει χρηματική ποινή τουλάχιστον 20.000 ευρώ σε περίπτωση απόσυρσης ομάδας μέσα στο τελευταίο 30ήμερο πριν από την έναρξη του τουρνουά. Παράλληλα, υπάρχει πρόβλεψη για αντικατάσταση της εθνικής ομάδας από άλλη ομοσπονδία.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο U17 του 2026 θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή 48 εθνικών ομάδων. Όλες οι αναμετρήσεις, με εξαίρεση τον τελικό, έχουν προγραμματιστεί στην αθλητική εγκατάσταση «Aspire Zone της Ντόχα, ενώ η καταληκτική αναμέτρηση θα φιλοξενηθεί στο στάδιο «Ahmad bin Ali».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ