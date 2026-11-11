Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέσυραν όλα τα βομβαρδιστικά τους από τη βρετανική βάση RAF Fairford τον περασμένο μήνα.

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε την απαγγελία κατηγοριών εναντίον τριών ατόμων συνδεόμενων με το Ιράν, τα οποία φέρεται να εμπλέκονται σε μια σειρά τρομοκρατικών σχεδίων σε ΗΠΑ και Ευρώπη.

Σύμφωνα με το DOJ,ορανοί πράκτορες «οργάνωσαν πρόσφατα τρομοκρατικό σχέδιο σε αεροπορική βάση στο Ηνωμένο Βασίλειο», ενώ είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στο σοβαρό περιστατικό του περασμένου Σεπτεμβρίου κοντά στη βάση RAF Fairford, όπου σταθμεύουν αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Ο ένας εκ των κατηγορουμένων, Ιρανο-ιρακινός με διπλή υπηκοότητα, κατηγορείται ότι επικοινωνούσε με επαφές του στη Βρετανία μέσα από φυλακή της Νέας Υόρκης, όπου κρατείτο αναμένοντας τη δίκη του για προηγούμενες υποθέσεις. Οι άλλοι δύο κατηγορούνται ότι έπραξαν το ίδιο ευρισκόμενοι στο Ιράν.

Το Ιράν έχει αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε ανάμειξη στο περιστατικό της RAF Fairford.

Επτά άνδρες έχουν συλληφθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο σε σχέση με το συμβάν, το οποίο αποκαλύφθηκε όταν εντοπίστηκαν ύποπτα βαν κοντά στη στρατιωτική βάση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Οι Mohsen Mohajeri (Ιρανός), Mohammad Ali al-Hassani (Ιρακινός) και ο διπλής υπηκοότητας Mohammad Baqer Saad Dawood al-Saadi κατονομάζονται στο κατηγορητήριο που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη. Το κατηγορητήριο αποδίδει στην τριάδα τον σχεδιασμό επιθέσεων στην Ευρώπη υπό το ψευδώνυμο μιας δήθεν νέας οργάνωσης, με την επωνυμία Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (Ισλαμικό Κίνημα των Συντρόφων της Δεξιάς Χειρός- HAYI).

«Από τις 18 τρομοκρατικές επιθέσεις την άνοιξη του 2026 για τις οποίες η HAYI ανέλαβε την ευθύνη στην Ευρώπη, οι επτά σημειώθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο», αναφέρει η ανακοίνωση του DOJ, προσθέτοντας ότι οι επιθέσεις περιελάμβαναν «εμπρησμούς, εκρηκτικά και, σε μία περίπτωση, σχεδόν θανάσιμο τραυματισμό με μαχαίρι δύο Εβραίων στο Λονδίνο».

«Αυτό το κατηγορητήριο αποδεικνύει την αποφασιστικότητα του Ιράν να διαπράξει τρομοκρατικές επιθέσεις σε Ευρώπη και ΗΠΑ», δήλωσε ο Διευθυντής του FBI, Kash Patel.

Ενας εκ των τριών κατηγορουμένων «φέρεται να απέστειλε κωδικοποιημένα μηνύματα για να διευκολύνει μελλοντικές πράξεις βίας» μέσα από τη φυλακή, ενώ συνολικά οι κατηγορούμενοι συμμετείχαν σε σχεδόν 20 απόπειρες επιθέσεων προς στήριξη του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) και της ιρακινης πολιτοφυλακής Kataib Hezbollah, που υποστηρίζεται από την Τεχεράνη.