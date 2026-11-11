Το τρυφερό στιγμιότυπο και η λεζάντα.

Μία διαφορετική ανάρτηση έκανε το βράδυ της Τρίτης ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, αποτυπώνοντας ένα στιγμιότυπο από την καθημερινότητά του με τον μικρό Πάρη και την σύντροφό του, Ρία Ελληνίδου.

Ο γνωστός επιχειρηματίας, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα social media δημοσίευσε μία φωτογραφία, στην οι τρεις τους κάθονται αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί, ποζάροντας στην κάμερα του κινητού.

Ο ίδιος, μάλιστα, πρόσθεσε στη λεζάντα του τη λέξη: «Family» που τη συνόδευσε με κόκκινες καρδιές, αποτυπώνοντας μερικές στιγμές ευτυχίας.

Η προηγούμενη ανάρτηση του Δημήτρη Αλεξάνδρου

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ανήμερα της ονομαστικής του εορτής, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ορισμένα στιγμιότυπα από την βόλτα που έκανε με τον γιο του, Πάρη και μέσω της λεζάντας του εξέφρασε μερικά από τα συναισθήματά του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Συγκεκριμένα, ο γνωστός επιχειρηματίας, έγραψε: «Σας ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου για τις ευχές και την αγάπη σας! Η πιο όμορφη στιγμή της ημέρας ήταν όταν με πήρε ο Πάρης μου τηλέφωνο, γεμάτος χαρά, για να μου πει χρόνια πολλά και πόσο με αγαπάει.

Μπορεί για εκείνον να ήταν ένα απλό τηλεφώνημα, αλλά για μένα ήταν όλη μου η μέρα. Από τότε που ήρθε στη ζωή μου, κάθε γιορτή έχει άλλο νόημα. Δεν έχει σημασία πού βρίσκομαι ή τι κάνω, αρκεί να ξέρω ότι έχω εκείνον.

Ο Πάρης μου και η Love μου είναι η οικογένειά μου, όλος μου ο κόσμος. Και τελικά, όσο μεγαλώνω, καταλαβαίνω πως δεν χρειάζονται πολλά για να είσαι ευτυχισμένος. Μόνο να έχεις ποιον να αγαπάς και να σε αγαπάει».

{https://www.instagram.com/p/De-IDKgkTTK/?hl=el&img_index=1}