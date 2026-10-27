Μία φωτογραφία που δεν μοιάζει με καμία άλλη.

Μία νέα φωτογραφία δημοσίευσε η Ελένη Μενεγάκη στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, με την εικόνα της να τραβάει το ενδιαφέρον και τα βλέμματα των διαδικτυακών της φίλων και των θαυμαστών της.

Συγκεκριμένα, η γνωστή παρουσιάστρια, το πρωί της Τρίτης 27 Οκτωβρίου, επέστρεψε μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία της, πιθανά μέσα σε μουσειακό χώρο.

Η ίδια, φωτογραφήθηκε μπροστά σε ένα κόκκινο – μαύρο φόντο, με έντονες γραμμές να δημιουργούν ένα ξεχωριστό μοτίβο, στο οποίο η παρουσιάστρια φαίνεται να εναρμονίστηκε πλήρως.

Το πρόσωπο και το χαμόγελό της ξεχωρίζουν από την συνολική εικόνα, καθώς η Ελένη Μενεγάκη εμφανίζεται στην εικόνα πλήρως εναρμονισμένη με το σκηνικό.

{https://www.instagram.com/p/De_iQVDuqfc/?hl=el}

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Όπως, άλλωστε, έγραψε και στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Blending in, standing out», δηλαδή: «Ενσωματώνεσαι, αλλά ξεχωρίζεις».

Πριν από μερικές ημέρες, η Ελένη Μενεγάκη βρέθηκε στο πλευρό του αδερφού της, ο οποίος φαίνεται πώς γιόρτασε τα 40α του γενέθλια, με τη γνωστή παρουσιάστρια να μοιράζεται ορισμένες φωτογραφίες από τη βραδιά με τους διαδικτυακούς της φίλους.

{https://www.instagram.com/p/De3_bFOHPJa/?hl=el&img_index=1}