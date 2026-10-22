Η νέα ανάρτηση μετά τη ρήξη με τον Νίκο Καρβέλα.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε τις τελευταίες εβδομάδες η Άννα Βίσση, καθώς, λίγες ημέρες μετά από τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ, ήρθε στο φως της δημοσιότητας η κόντρα που φέρεται να έχει δημιουργηθεί μεταξύ της ίδιας και του Νίκου Καρβέλα.

Μετά από τις δημόσιες τοποθετήσεις, για αρκετές ημέρες καμία από τις δύο πλευρές δεν είχε προχωρήσει σε κάποια δημοσίευση, κρατώντας χαμηλούς τόνους.

Η ερμηνεύτρια ωστόσο, λίγες ημέρες νωρίτερα είχε κάνει μία ανάρτηση social media, αποκαλύπτοντας ότι βρισκόταν στο Παρίσι για να παρακολουθήσει μία από τις μεγαλειώδεις εμφανίσεις της Σελίν Ντιόν.

Η νέα ανάρτηση της Άννας Βίσση

Έκτοτε, η Άννα Βίσση δεν είχε προχωρήσει σε κάποια νέα δημοσίευση μέσα από τους προσωπικούς της λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωση.

Το βράδυ της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου, η τραγουδίστρια επέστρεψε στα social media θέλοντας να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα νέο στιγμιότυπο από την καθημερινότητά της.

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Στη φωτογραφία που δημοσίευσε, η Άννα Βίσση εμφανίζεται χαλαρή να κάθεται στον καναπέ, σε μία στιγμή ηρεμίας και χαλάρωσης. Μάλιστα, επέλεξε να συνοδεύσει την ανάρτησή της με το τραγούδι «What a Life» από Scarlet Pleasure.

Η νέα ανάρτηση έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία το ενδιαφέρον γύρω από τη σχέση της με τον Νίκο Καρβέλα παραμένει έντονο, μετά από τις πληροφορίες για τη μεταξύ τους διαμάχη.

Την ίδια στιγμή, πριν από λίγες ημέρες, έγινε γνωστό ότι ο Νίκος Καρβέλας, βρέθηκε στην Πάρο, με την είδηση να γίνεται γνωστή μέσα από το ρεπορτάζ της εκπομπής «Το πρωινό», με τον Γιώργο Λιάγκα.