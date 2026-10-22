Ο Γιάννης Πλούταρχος και ο Μιχάλης Ρακιντζής ζήτησαν άδεια από τον Νίκο Καρβέλα για να ερμηνεύουν τα τραγούδια του.

Στον απόηχο της κόντρας που έχει ξεσπάσει μεταξύ της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα, δύο γνωστοί καλλιτέχνες φέρεται να ζήτησαν και να εξασφάλισαν την άδεια του γνωστού μουσικοσυνθέτη, προκειμένου να μπορούν να ερμηνεύουν τα τραγούδια του στις ζωντανές εμφανίσεις τους.

Ο Νίκος Καρβέλας έχει αναλάβει πλέον προσωπικά τη διαχείριση των αδειών που αφορούν τη ζωντανή ερμηνεία των τραγουδιών του, καθώς και τη διαπραγμάτευση των σχετικών αμοιβών. Στο πλαίσιο αυτό, φαίνεται πως έχει δώσει το «πράσινο φως» σε δύο ερμηνευτές, οι οποίοι εξασφάλισαν τη συγκατάθεσή του για να συμπεριλάβουν το ρεπερτόριο στις εμφανίσεις τους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που παρουσίασε ο Νίκος Συρίγος στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», το πρωί της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου, ο Γιάννης Πλούταρχος και ο Μιχάλης Ρακιντζής είναι οι δύο καλλιτέχνες που έλαβαν τις απαραίτητες άδειες από τον δημιουργό τις προηγούμενες ημέρες.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Καρβέλας, φαίνεται να ενέκρινε τα αιτήματά τους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ερμηνεύουν τις δημιουργίες τους σε ζωντανές εμφανίσεις τους.

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Λίγες ημέρες νωρίτερα, την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, μέσα από το ρεπορτάζ της εκπομπής «Το πρωινό», έγινε γνωστό ότι ο γνωστός μουσικοσυνθέτης βρίσκεται στην Πάρο, με το γεγονός να σχολιάζεται ιδιαίτερα, καθώς λέγεται ότι ήταν η πρώτη του έξοδος μετά την διαμάχη με την Άννα Βίσση.