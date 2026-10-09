Τι αλλάζει με τις άδειες και τις αμοιβές για τα τραγούδια του.

Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στην αντιπαράθεση ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βίσση, καθώς ο μουσικοσυνθέτης αναλαμβάνει πλέον προσωπικά τη διαχείριση των αδειών για τη ζωντανή ερμηνεία των τραγουδιών του, αλλά και τη διαπραγμάτευση των σχετικών αμοιβών.

Η απόφασή του μεταβάλλει τη διαδικασία που ίσχυε μέχρι πρότινος για τη χρήση των έργων του και επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων.

Η εξέλιξη αφορά όλους τους καλλιτέχνες που επιθυμούν να ερμηνεύσουν τραγούδια του, ωστόσο αποκτά ιδιαίτερη σημασία στην περίπτωση της Άννας Βίσση, καθώς μεγάλο μέρος του ρεπερτορίου της συνδέεται με τις δημιουργίες του πρώην συντρόφου και επί χρόνια συνεργάτη της.

Τι αλλάζει στη διαχείριση των τραγουδιών του Νίκου Καρβέλα

Μέχρι πρότινος, ο Νίκος Καρβέλας είχε αναθέσει σε οργανισμό συλλογικής διαχείρισης την αρμοδιότητα χορήγησης αδειών για τη δημόσια εκτέλεση των έργων του, καθώς και την είσπραξη των προβλεπόμενων αμοιβών και την απόδοσή τους στους δικαιούχους.

Το καθεστώς αυτό άλλαξε στις 30 Σεπτεμβρίου, όταν ο μουσικοσυνθέτης ανακάλεσε τη σχετική εξουσιοδότηση, αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη διαχείριση της συγκεκριμένης διαδικασίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πλέον, όσοι καλλιτέχνες επιθυμούν να συμπεριλάβουν τραγούδια του σε ζωντανές εμφανίσεις τους θα πρέπει να απευθύνονται απευθείας στον ίδιο, προκειμένου να διευθετούν τα ζητήματα που αφορούν την άδεια χρήσης και τους οικονομικούς όρους της συμφωνίας.

Με αυτόν τον τρόπο, ο δημιουργός αποκτά άμεσο ρόλο στη διαπραγμάτευση για τη χρήση των έργων του, ενώ η διαδικασία δεν περνά πλέον από τον συγκεκριμένο οργανισμό στο πλαίσιο της εξουσιοδότησης που είχε ανακαλέσει.

Ο ρόλος της άδειας και της αμοιβής

Η νέα κατάσταση φέρνει στο επίκεντρο το δικαίωμα του δημιουργού να διαχειρίζεται τα έργα του και να καθορίζει τους όρους με τους οποίους επιθυμεί να επιτρέπεται η χρήση τους, στο πλαίσιο που προβλέπει η νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία.

Το ζήτημα αφορά τόσο την εξασφάλιση της απαραίτητης άδειας όσο και την οικονομική συμφωνία που ενδέχεται να τη συνοδεύει. Ωστόσο, το ακριβές πλαίσιο κάθε περίπτωσης εξαρτάται από τα δικαιώματα που διατηρούνται, τις ισχύουσες συμφωνίες και τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η απόφαση του Καρβέλα δεν αφορά αποκλειστικά την Άννα Βίσση, αλλά κάθε ερμηνευτή που θέλει να παρουσιάσει ζωντανά τραγούδια του. Παρ' όλα αυτά, η συγκεκριμένη εξέλιξη αποκτά ξεχωριστή βαρύτητα εξαιτίας της πολυετούς καλλιτεχνικής τους διαδρομής και της έντασης που έχει προκύψει στις σχέσεις τους.

Τι σημαίνει η απόφαση για την Άννα Βίσση

Για την Άννα Βίσση, η αλλαγή αυτή δημιουργεί νέα δεδομένα σε σχέση με τη χρήση τραγουδιών του Νίκου Καρβέλα στις ζωντανές εμφανίσεις της. Εφόσον απαιτείται σχετική άδεια για τη δημόσια εκτέλεση συγκεκριμένων έργων, η διαδικασία θα πρέπει πλέον να εξετάζεται με βάση το νέο καθεστώς διαχείρισης και τα δικαιώματα που ισχύουν για κάθε τραγούδι.

Το θέμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω της ρήξης ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες. Οι δημόσιες τοποθετήσεις των τελευταίων ημερών έχουν εντείνει την αντιπαράθεση, ενώ η προοπτική μιας νέας συμφωνίας για τη χρήση των τραγουδιών του συνθέτη παραμένει ανοιχτό ζήτημα.

Σημειώνεται, πάντως, ότι η ανάκληση της εξουσιοδότησης προς τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης δεν ισοδυναμεί από μόνη της με γενική απαγόρευση ερμηνείας των τραγουδιών του. Το τι ισχύει σε κάθε περίπτωση εξαρτάται από το καθεστώς των δικαιωμάτων και τις απαιτούμενες άδειες.

Η θέση της Άννας Βίσση και το ενδεχόμενο δικαστικής διαμάχης

Από την πλευρά της τραγουδίστριας, ο δικηγόρος της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, έχει δηλώσει ότι, εάν επιχειρηθεί να απαγορευτεί στην εντολέα του η ερμηνεία των συγκεκριμένων έργων, η πλευρά της θα εξετάσει την προσφυγή στη Δικαιοσύνη, εκτιμώντας ότι μια τέτοια απαγόρευση θα μπορούσε να είναι καταχρηστική.

Η τοποθέτηση αυτή δείχνει ότι η αντιπαράθεση ενδέχεται να αποκτήσει και νομική διάσταση, εφόσον προκύψει διαφωνία ως προς το δικαίωμα χρήσης των τραγουδιών στις συναυλίες και στις υπόλοιπες ζωντανές εμφανίσεις.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να αποσαφηνίσει πώς θα κινηθούν οι δύο πλευρές και εάν θα υπάρξει συμφωνία για τους όρους χρήσης των έργων ή εάν η διαμάχη θα οδηγηθεί σε περαιτέρω δικαστικές εξελίξεις.