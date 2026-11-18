Ποιον εξυπηρετεί μια πρόταση που πάει πίσω από τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη; - Γιατί στοχεύει Και Δραγασάκη με τότε οικονομικό επιτελείο!

Είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για σύσταση Εξεταστικής για τα Funds προβλέπει διερεύνηση και της περιόδου διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα.

Η περίοδος της Εξεταστικής περιλαμβάνει την περίοδο από το 2015 έως σήμερα και, συνεπώς, περιλαμβάνει και την περίοδο της διακυβέρνησης του ιδίου του ΣΥΡΙΖΑ, γεγονός πολιτικά παράδοξο.

Η σκοπιμότητα προφανής: Να μην επικεντρωθεί μόνο στην περίοδο Μητσοτάκη, ούτε καν να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα!

Αλλά να βάλει στο στόχαστρο τον Αλ. Τσίπρα έστω και αν αυτό «αθωώνει» τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη- γιατί αυτό θα γίνει στην πράξη!

Δεν ξέρουμε αν η επέκταση της Εξεταστικής έως το 2015 ήταν προϋπόθεση να υπερψηφίσει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ το ΠΑΣΟΚ, ακόμα και αν δεν το έθεσε ως προϋπόθεση το ίδιο.

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Η πρόταση ΣΥΡΙΖΑ όμως σίγουρα διευκολύνει τον Μητσοτάκη- και μάλιστα στην τελική προεκλογική περίοδο.

ΥΓ: Είναι σαφές πως στο στόχαστρο τίθεται και το οικονομικό επιτελείο μετά το 2015, αλλά και ο τότε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης.

Β.Σκ.