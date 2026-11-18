Είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για σύσταση Εξεταστικής για τα Funds προβλέπει διερεύνηση και της περιόδου διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα.
Η περίοδος της Εξεταστικής περιλαμβάνει την περίοδο από το 2015 έως σήμερα και, συνεπώς, περιλαμβάνει και την περίοδο της διακυβέρνησης του ιδίου του ΣΥΡΙΖΑ, γεγονός πολιτικά παράδοξο.
Η σκοπιμότητα προφανής: Να μην επικεντρωθεί μόνο στην περίοδο Μητσοτάκη, ούτε καν να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα!
Αλλά να βάλει στο στόχαστρο τον Αλ. Τσίπρα έστω και αν αυτό «αθωώνει» τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη- γιατί αυτό θα γίνει στην πράξη!
Δεν ξέρουμε αν η επέκταση της Εξεταστικής έως το 2015 ήταν προϋπόθεση να υπερψηφίσει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ το ΠΑΣΟΚ, ακόμα και αν δεν το έθεσε ως προϋπόθεση το ίδιο.
Η πρόταση ΣΥΡΙΖΑ όμως σίγουρα διευκολύνει τον Μητσοτάκη- και μάλιστα στην τελική προεκλογική περίοδο.
ΥΓ: Είναι σαφές πως στο στόχαστρο τίθεται και το οικονομικό επιτελείο μετά το 2015, αλλά και ο τότε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης.
Β.Σκ.