Παρότι το καθημερινό τρέξιμο έχει σίγουρα τα οφέλη του, ο ερευνητής των «Μπλε Ζωνών», Dan Buettner, αποκαλύπτει ότι το πραγματικό κλειδί για τη μακροζωία δεν βρίσκεται στα γυμναστήρια, αλλά στη φυσική κίνηση μέσα στην καθημερινότητα.

Εδώ και χρόνια, η συστηματική σωματική άσκηση συνδέεται άμεσα με το προσδόκιμο ζωής. Πλέον, ο ερευνητής Dan Buettner, γνωστός για τις μελέτες του γύρω από τις περίφημες «Μπλε Ζώνες», αναδεικνύει μια ακόμη πιο καθοριστική συνήθεια: το να παραμένει κανείς δραστήριος καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Πέρα από τις προπονήσεις στο γυμναστήριο, το περπάτημα, οι μετακινήσεις με τα πόδια και οι καθημερινές εργασίες επιτρέπουν την ενσωμάτωση της σωματικής δραστηριότητας στη ρουτίνα, χωρίς να χρειάζεται να αφιερώνει κανείς συγκεκριμένο χρόνο για άσκηση.

Τι συμβαίνει στις «Μπλε Ζώνες»

Οι λεγόμενες «Μπλε Ζώνες» είναι περιοχές του πλανήτη που ξεχωρίζουν για τα υψηλά ποσοστά μακροζωίας του πληθυσμού τους, όπως η Οκινάουα (Ιαπωνία), η Σαρδηνία (Ιταλία) και η Ικαρία (Ελλάδα). Μελετώντας εκτενώς τον τρόπο ζωής των κατοίκων τους, ο Buettner εντόπισε κοινά χαρακτηριστικά: απλή διατροφή, ενεργή κοινωνική ζωή και κίνηση ενταγμένη στις καθημερινές δραστηριότητες.

Κατά τον ίδιο, πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους ζουν σε περιβάλλοντα όπου το περπάτημα αποτελεί καθημερινή ανάγκη. Τα ψώνια, οι επισκέψεις σε συγγενείς ή οι μικρές δουλειές της ημέρας προϋποθέτουν περπάτημα, με αποτέλεσμα να συσσωρεύεται σωματική κίνηση χωρίς καν να το επιδιώκουν συνειδητά. Όπως έχει δηλώσει χαρακτηριστικά: «Δεν κάνουν γυμναστική, αλλά ζουν σε μέρη όπου κάθε μετακίνηση είναι ένας περίπατος».

Από τη Μαδρίτη έως την κηπουρική

Αυτή η φιλοσοφία μπορεί να εφαρμοστεί ακόμη και σε μεγάλες πόλεις όπως η Μαδρίτη, όπου γειτονιές όπως η Malasaña και το Chamberí, καθώς και η περιοχή γύρω από το πάρκο El Retiro, ευνοούν το περπάτημα στις καθημερινές διαδρομές. Παράλληλα, ο ερευνητής εστιάζει σε δύο απλές συνήθειες που μπορεί εύκολα να υιοθετήσει ο καθένας: το περπάτημα και την ενασχόληση με έναν κήπο ή ένα μποστάνι.

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Η κηπουρική, πέρα από το ότι διατηρεί το σώμα ενεργό μέσα από απλές κινήσεις —όπως το σκύψιμο, το σήκωμα ή η μεταφορά αντικειμένων—, συμβάλλει στην ψυχική ευεξία και διευκολύνει την πρόσβαση σε φρέσκα τρόφιμα, στοιχείο που ο Buettner θεωρεί θεμελιώδες στις κοινότητες μακροζωίας.

Τι πρέπει να κρατήσουμε

Στις «Μπλε Ζώνες» κυριαρχούν οι ελάχιστα επεξεργασμένες τροφές φυτικής προέλευσης, όπως τα όσπρια, τα λαχανικά, τα δημητριακά ολικής άλεσης και οι ξηροί καρποί. Επομένως, η μακροζωία δεν μπορεί να αποδοθεί σε μία μόνο συνήθεια: η διαρκής κίνηση, η ισορροπημένη διατροφή και η καλλιέργεια ουσιαστικών κοινωνικών σχέσεων συνθέτουν από κοινού μιας ζωής γεμάτης υγεία και μακροβιότητα.

Πηγή: eleconomista.es