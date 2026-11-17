Οι ψυχολόγοι εξηγούν πώς η καταγραφή των υποχρεώσεων σε χάρτινο ημερολόγιο, αντί στο κινητό, επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο εγκέφαλος, ενισχύει τη μνήμη και τη διάθεση για δράση και διαμορφώνει τον τρόπο που οργανώνουμε τη ζωή μας.

Για κάποιους, το παραδοσιακό ημερολόγιο μοιάζει ξεπερασμένο. Για τους ψυχολόγους, ωστόσο, αποτελεί ένδειξη ενός διαφορετικού τρόπου σκέψης και λειτουργίας του εγκεφάλου.

Έρευνες δείχνουν ότι όσοι καταγράφουν τις υποχρεώσεις τους σε χαρτί, αντί να βασίζονται αποκλειστικά στο κινητό, δεν το κάνουν απλώς από συνήθεια ή νοσταλγία. Αυτός ο τρόπος οργάνωσης ενεργοποιεί διαφορετικές λειτουργίες του εγκεφάλου, επηρεάζοντας τη μνήμη και την ικανότητα προγραμματισμού.

Ο εγκέφαλος θυμάται διαφορετικά όσα γράφονται στο χαρτί

Μελέτες που συγκρίνουν τη χρήση χαρτιού και ηλεκτρονικών συσκευών δείχνουν ότι όταν γράφουμε με το χέρι, ενεργοποιούνται περισσότερο περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με τη μνήμη, την οπτική αντίληψη και τη επεξεργασία του λόγου.

Ειδικότερα, έρευνα του Πανεπιστημίου του Τόκιο, το 2021, έδειξε ότι όσοι χρησιμοποιούσαν χάρτινα ημερολόγια μπορούσαν να ανακαλέσουν πληροφορίες περίπου 25% ταχύτερα σε σύγκριση με όσους χρησιμοποιούσαν smartphones. Η επαφή με το χαρτί, η κίνηση του χεριού κατά τη γραφή και η οπτική εικόνα των σημειώσεων φαίνεται να βοηθούν τον εγκέφαλο να συγκρατεί καλύτερα τις πληροφορίες.

Στο ίδιο συμπέρασμα συνηγορούν και έρευνες των νευροεπιστημόνων Ruud Van der Weel και Audrey Van der Meer, οι οποίοι, χρησιμοποιώντας ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (EEG), διαπίστωσαν ότι η χειρόγραφη γραφή ενεργοποιεί περισσότερες και ευρύτερες περιοχές του εγκεφάλου σε σχέση με την πληκτρολόγηση.

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Λιγότερες ειδοποιήσεις, περισσότερη ενεργή μνήμη

Με το ψηφιακό ημερολόγιο αφήνουμε ουσιαστικά το κινητό να θυμάται για εμάς. Καταχωρίζουμε ένα ραντεβού και περιμένουμε την ειδοποίηση για να το θυμηθούμε. Αντίθετα, το χάρτινο ημερολόγιο μάς παρακινεί να συγκρατούμε τις πληροφορίες, καθώς χρειάζεται να ανατρέχουμε συχνά σε όσα έχουμε σημειώσει.

Αυτή η διαδικασία εξασκεί τη μνήμη μας και ενισχύει την ικανότητά μας να θυμόμαστε τις υποχρεώσεις και τις δραστηριότητες που έχουμε προγραμματίσει για το μέλλον, χωρίς να εξαρτόμαστε από ψηφιακές υπενθυμίσεις.

Η καλύτερη λύση είναι ο συνδυασμός

Έρευνες δείχνουν ότι η καταγραφή των στόχων και η τακτική αξιολόγηση της προόδου μας συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη επίτευξή τους. Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε το κινητό μας.

Μπορούμε να αξιοποιούμε το ψηφιακό ημερολόγιο για τα ραντεβού, τις ειδοποιήσεις, τα ταξίδια και τις κοινές οικογενειακές υποχρεώσεις, κρατώντας το χάρτινο για τον εβδομαδιαίο προγραμματισμό, τις προσωπικές μας προτεραιότητες και τους στόχους που θέλουμε να πετύχουμε.

Τελικά, η καταγραφή των υποχρεώσεων στο χαρτί δεν αποτελεί απλώς μια νοσταλγική συνήθεια. Είναι ένας διαφορετικός τρόπος να οργανώνουμε τον χρόνο μας, να συγκρατούμε όσα έχουν σημασία και να παραμένουμε προσηλωμένοι σε όσα θέλουμε να πετύχουμε.

Με πληροφορίες από graziamagazine.com